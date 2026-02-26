"นานา -เวย์ ไทเทเนียม" ให้การปฏิเสธ คดีฉ้อโกงประชาชน ศาลนัดตรวจหลักฐาน 25 พ.ค.นี้

"นานา -เวย์ ไทเทเนียม" ให้การปฏิเสธสู้คดีฉ้อโกงประชาชน ศาลนัดตรวจหลักฐาน 25 พ.ค.นี้
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ 26 ก.พ.ที่ห้องเวรชี้ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การจำเลย คดีฉ้อโกงประชาชน หมายเลขดำอ.508/2569 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ฟ้องน.ส.นานา ไรบีนา อายุ 44 ปี อดีตดีเจชื่อดัง และนายปริญญา อินทชัย หรือเวย์ ไทเทเนี่ยม อายุ 44 ปี แร็พเปอร์ชื่อดัง สองสามีภรรยา บริษัท ฟลิกค์ออฟ เดอไรท์ โปรดักส์ชั่น จำกัด, และบริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด เป็นจำเลยที่ 1-4 ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม หลอกลวงผู้เสียหายรวม 11 ราย ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และปกปิดความจริง โดยชักชวนในการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทกีฬา กองทุนสำหรับลงทุนธุรกิจต่างๆ ซื้อหุ้น ธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศ และซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยตกลงว่าจะจ่ายผลตอบแทนอัตราร้อยละ 4 ร้อยละ 7 ต่อเดือน หรือร้อยละ 40 ของเงินที่กู้ยืนมาลงทุน ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยทั้งหมดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ทำให้ผู้เสียหายที่ 1-11 ร่วมลงทุน เสียหายกว่า 100ล้านบาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของพวกจำเลย
จำเลยได้รับการประกันตัวคนละ1ล้านบาท
วันนี้นานา และเวย์ สามีเดินทางมาศาลตามนัดโดยเข้าบริเวณด้านข้างศาลเพื่อหลบเลี่ยงสื่อมวลที่มารอทำข่าว
ทั้งนี้ศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้งสองฟังจนเข้าใจแล้วสอบถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ ปรากฏว่าทั้งนานาและเวย์ แถลงให้การปฏิเสธต่อสู้คดี
ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น.