"เสือดุสิต" พร้อมพวก 3 คน เข้ามอบตัว ตำรวจไม่ให้ประกันนำส่งศาลทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.พ.69 ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือดุสิต อายุ 40 ปี นายอานนท์ จันสอน หรือบอย 37 ปี นายไมตรี แสงฤทธิ์ หรือ แมน อายุ 29 ปี ได้เดินทางมามอบตัวต่อ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันไม่ให้ประกันตัว และนำตัวทั้ง 3 รายส่งศาลจังหวัดนนทบุรีทันที

หลังจากที่เสือดุสิตเข้ามาที่ สภ. รัตนาธิเบศร์ ได้ยอมรับสภาพและพูดขอโทษทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องการท้าทายทางเจ้าหน้าที่ และไม่ได้พูดเรื่องนนทบุรีใครก็ได้ พร้อมยกมือไหว้ขอโทษหากทำให้ใครเข้าใจผิด และรู้สึกผิดที่ก่อเหตุในครั้งนี้