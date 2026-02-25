รวบอดีตสาวแบงก์ลักข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้ากดสั่งซื้อของนับล้าน

ตำรวจกองปราบรวบอดีตสาวแบงก์สุดแสบ แอบนำข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้า กดสั่งซื้อสินค้านับล้านบาท
วันนี้ ( 25 ก.พ. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.มนตรี สงคง สว.กก.6 บก.ป.จับกุม น.ส.เสาวนีย์ หรือวา (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 2795/2568 ลง 15 พ.ค.68 ข้อหา “ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการชำระสินค้าและค่าบริการ หรือเพื่อใช้เบิกถอน เงินสด ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน, มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้อื่นโดยมิชอบและลักทรัพย์’’ ได้หน้าบ้านแห่งหนึ่งใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 ขณะ น.ส.เสาวนีย์ทำงานเป็นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารแห่งหนึ่งได้ร่วมกับ นายสาธิตฯ ที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ แอบจดบันทึกและสำเนาข้อมูลบัตรเครดิต และบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าไว้ ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าบริการในประเทศ และต่างประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าหลายราย
ต่อมาบริษัทตรวจพบพฤติการณ์ดังกล่าวจึงให้ออกจากงาน แต่ภายหลัง น.ส.เสาวนีย์ ได้เข้าทำงานกับบริษัทผู้ให้บริการธนาคารอีกแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน แต่ยังคงมีพฤติกรรมในลักษณะเดิม ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ได้แก่ บ้านพักอาศัยย่านพระราม 2 มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท รถยนต์ Mini Cooper มูลค่าประมาณ 2,500,000 บาท รถยนต์ Honda CR-V มูลค่าประมาณ 1,400,000 บาท และรถยนต์ Toyota C-HR มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมกลุ่มขบวนการ และดำเนินการตรวจสอบอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด ระหว่างนั้น น.ส.เสาวนีย์ ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่พัทลุง กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป