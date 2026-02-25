เร่งล่า 2 โจรประกบตุ๊กตุ๊ก กระชากกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง

ตำรวจ บก.น.6 ร่วมกับ สน.ปทุมวันประชุมเร่งรัดติดตามตัว 2 คนร้ายขี่ จยย.ประกบรถตุ๊กตุ๊ก กระชากกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง
วันนี้ (25 ก.พ.) พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.รังสรรค์ สอนสิงห์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6 พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.ศตวรรธน์ เกียรติสกุลทอง รอง ผกก.สส.สน.ปทุมวัน และชุดสืบสวน บก.น.6 ชุดสืบสวน สน.ปทุมวัน ร่วมประชุมติดตามคดี กรณีเหตุ 2 คนร้ายชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวหญิงชาวฮ่องกง ขณะนั่งรถสามล้อ
โดย พล.ต.ต.ชัยกฤต กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 01.30 น. จากการสอบปากคำ นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง และคนขับสามล้อทราบว่า ผู้เสียหายได้เรียกรถสามล้อจากตลาดสำเพ็ง ให้ไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเขตปทุมวัน ระหว่างรถสามล้อขับอยู่ช่วงถนนพระราม 1 บริเวณหน้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีคนร้าย 2 คนขี่จยย.ซ้อนกันมา ก่อนจะเข้ามาประกบด้านขวาของรถสามล้อ โดยคนซ้อนท้ายได้เป็นคนกระชากกระเป๋า ซึ่งผู้เสียหายยังมีสติจึงพยายามยื้อแย่งคืน แต่ทว่าสู้แรงคนร้ายไม่ไหว ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วกลาง นิ้วนางมือซ้าย ส่วนคนร้ายได้กระเป๋าไปโดยขี่จยย.หายไปทางแยกปทุมวัน หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเข้าแจ้งความทันที อย่างไรก็ตามหลังจากสอบปากคำผู้เสียหายแล้ว วันนี้ผู้เสียหายได้เดินทางกลับประเทศในเวลา 16.00 น.
พล.ต.ต.ชัยกฤต กล่าวต่ออีกว่า จากตรวจสอบคดีนี้ทำให้พบว่า ผู้ก่อเหตุเคยก่อเหตุในพื้นที่ สน.ลุมพินี มาก่อน และเป็นการก่อเหตุลักษณะเดียวกันคือกระชากกระเป๋าเพื่อชิงทรัพย์นักท่องเที่ยว ขณะนั่งอยู่บนรถสามล้อที่ขับขี่อยู่บนถนนสุขุมวิท ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยนำมาเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน จึงคาดว่า พอไม่มีใครมาแจ้งความจึงขับตระเวนหาว่าจะไปก่อเหตุตรงไหน ก่อนจะมาก่อเหตุในพื้นที่ สน.ปทุมวันเป็นรอบที่ 2
สำหรับพื้นที่ สน.ปทุมวัน เคยเกิดเหตุวิ่งราวทรัพย์ในลักษณะแบบนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กรณีนั้นคนร้ายเป็นชายเพียงคนเดียว ขี่จยย.ประกบรถสามล้อที่จอดติดไฟแดง สังเกตเห็นว่าผู้เสียหายใส่เสื้อคอกลมทำให้เห็นสร้อยคอทองคำได้ง่าย คนร้ายจึงใช้มือกระชากสร้อยคอทองคำจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ขณะนี้ฝ่ายสืบสวนของ สน.ปทุมวัน และสืบสวนของ บก.น.6 ได้เร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีข้อมูลแล้ว เชื่อว่าเป็นคนละกลุ่มกันกับที่ก่อเหตุในครั้งนี้ เพราะพฤติกรรมการก่อเหตุไม่เหมือนกัน
ด้าน พ.ต.ท.ศตวรรธน์ เกียรติสกุลทอง รอง ผกก.สส.สน.ปทุมวัน เปิดเผยว่า หลังจากก่อเหตุในพื้นที่ สน.ปทุมวัน กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถหนีไปที่แยกปทุมวัน ก่อนมุ่งหน้าไปที่พื้นที่ สน.พลับพลาไชย พอกลุ่มผู้ก่อเหตุเห็นว่าไม่มีใครตามแล้วจึงมีการชะลอความเร็วลงและวนอยู่ในพื้นที่ของ บก.น.5 และ บก.น.6 ขณะนี้ก็ยังวนอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีรายละเอียดไปมากกว่านี้