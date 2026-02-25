ตร.รอผลตรวจแพทย์ เหยื่อ "เสือดุสิต" พร้อมพวก รึมกระทืบคู่กรณีเจ็บปางตาย อาการโคม่า

ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เผยอยู่ระหว่างรอผลแพทย์ก่อนแจ้งข้อหา “เสือ ดุสิต” กระทืบชาย 53 ปี อาการโคม่า
จากกรณีที่ น.ส.เปมิกา ควรสมาคม อายุ 26 ปี ลูกสาวของนายธนพล เวคะวากยานนท์ อายุ 53 ปี ผู้บาดเจ็บสาหัส เดินทางมาพร้อมนายไวยอัครา ปิ่นทอง ทนายความ เข้าร้องขอความช่วยเหลือจาก ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” ก่อนเข้าแจ้งความต่อ ร.ต.ต.พีรวิชญ์ ศรีสำราญ รองสารวัตร (สอบสวน) เพื่อดำเนินคดีกับนายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ “เสือ ดุสิต” พร้อมพวกอีก 2 คน หลังถูกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดทะลุ อาการโคม่า เหตุเกิดเวลาประมาณ 04.30 น. วันที่ 18 ก.พ. 69 บริเวณหน้าห้องน้ำภายในร้านอาหารชื่อดังย่านสนามบินน้ำ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 ก.พ. 69 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูณศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นเรื่องราวเริ่มต้นเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในสำนวนคดีแล้ว ตามคลิปผู้เสียหายถูกทำร้ายฝ่ายเดียว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำไปหลายคนแล้ว อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากแพทย์ คดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะเรามีพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วอยู่ระหว่างออกหมายจับ เบื้องต้นตนได้มีการพูดคุยทั้ง 2 ฝ่าย ตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุได้เพราะต้องรอผลตรวจจากแพทย์ระบุอาการบาดเจ็บ เท่าที่ทราบตอนนี้ผู้บาดเจ็บอาการยังสาหัสอยู่