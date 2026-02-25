ราชทัณฑ์ จับมือ บ.ไปรษณีย์ไทย ยกระดับการสื่อสารผู้ต้องขังสู่ยุคดิจิทัล

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ ร่วม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จัดทำ MOU โครงการตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับการสื่อสารผู้ต้องขังและญาติผ่านการใช้เทคโนโลยี
วันนี้ (25 ก.พ.) ณ ห้องสัมมนา กรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 จ.นนทบุรี กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการพัฒนาระบบตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังและญาติในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมราชทัณฑ์ (DOC Prompt Post)
โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว พร้อมด้วย พล.ต.ท.สรรเพชญ สุขภิมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย , ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด , นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ , ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร และ ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (ดิจิทัล) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
โครงการพัฒนาระบบตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมราชทัณฑ์ (DOC Prompt Post) จัดทำขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กรมราชทัณฑ์ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังและญาติให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเรือนจำและทัณฑสถานให้สอดคล้องกับบริบทสังคมยุคใหม่ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของภาครัฐในสายตาสาธารณชน
ทั้งนี้ ระบบตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (DOC Prompt Post) ดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีการแยกโครงข่ายการใช้งานอย่างเป็นระบบและปลอดภัย โดยบุคคลภายนอกจะส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้าสู่ระบบจัดการกลางของไปรษณีย์ไทย ขณะที่ผู้ต้องขังจะใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายใต้โครงข่ายของกรมราชทัณฑ์ โดยไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและรักษาความปลอดภัยสูงสุด อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการสื่อสารที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการคุ้มครองความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างรอบด้าน
ในการนี้ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในด้านการพัฒนาระบบการรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารงานราชทัณฑ์ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม
"อีกทั้ง เป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาพฤตินิสัยด้วยการพัฒนาระบบการสื่อสารในเรือนจำ สร้างมาตรฐานใหม่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัวให้เกิดขวัญกำลังใจ ปรับทัศนคติการดำเนินชีวิตในระหว่างต้องโทษ พร้อมกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก" อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว
ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารของไปรษณีย์ไทย เข้ากับภารกิจของกรมราชทัณฑ์ โดยไปรษณีย์ไทยได้นำศักยภาพของแพลตฟอร์ม Prompt Post มาพัฒนาระบบตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การรับ-ส่งจดหมายระหว่างผู้ต้องขังและญาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานแบบเดิม ลดการใช้เอกสาร และเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารสอดคล้องกับแนวคิด “Document less, Live more”