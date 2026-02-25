รวบเด็กวัดเมืองพิจิตร อนาจาร ด.ญ. 10 ขวบ ถ่ายคลิปปล่อยลงสื่อโซเชียล

ตร.ไซเบอร์จับเด็กวัด อ.เมืองพิจิตร กระทำอนาจารด.ญ.วัย 10 ขวบ ถ่ายคลิปปล่อยลงสื่อโซเชียล พบคลิปพฤติกรรมโรคจิตอีกเพียบ
วันนี้ (25 ก.พ.) พ.ต.อ.ธีรนนท์ แมนมงคล ผกก.กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (บก.ตอท.) หรือ TICAC ได้ประสานงานร่วมกับ มูลนิธิอาวเวอร์ เรสคิว ประเทศไทย (Our Rescue Thailand) ซึ่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ในการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าจับกุม นายกิติ อายุ 26 ปี ชาวพระนครศรีอยุธยา
โดยผู้ต้องหาดังกล่าวได้เปิดกลุ่มลับเทเลแกรมชื่อ “รวมงานซ้อแทนเจ้าแม่เงินกู้โหด” ใช้เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อเก็บค่าสมัครสมาชิกเข้ากลุ่ม โดยพบว่าผู้ต้องหาได้ใช้อุบายชักชวนเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้กู้เงิน ก่อนจะสั่งให้เปลือยกายแล้วถ่ายภาพตนเองคู่กับบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งจากการจับกุมครั้งนั้น เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้เสียหายรายหนึ่งจากพยานหลักฐานได้ พบว่า มีอายุเพียง 16 ปี
ต่อมา พ.ต.ท.ธนพงศ์ธัช อ่อนชูเหมรัต และ พ.ต.ท.เขมอธิษฐ์ ทองคำ สว.กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. ได้ร่วมกันนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนขยายผลจากกรณีดังกล่าว พบหลักฐานว่ามีสมาชิกเป็นบัญชีเทเลแกรมชื่อ “ipxคนดี200%” ได้ส่งคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสื่อถึงการวางแผนติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพภายในห้องน้ำสาธารณะ และยังได้ส่งคลิปวิดีโอที่ตนเองได้ถอดหัวฉีดน้ำของสายชำระภายในห้องน้ำหญิงออก แล้วปัสสาวะกลับลงไปในสายชำระ อีกทั้งยังมีการนำอสุจิของตนเองใส่ลงไป รวมถึงมีการใส่ทินเนอร์ลงในสายชำระด้วย แล้วนำหัวฉีดน้ำดังกล่าวใส่กลับเข้าตามเดิมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ
จากนั้นผู้ต้องสงสัยได้แอบบันทึกภาพของผู้หญิงที่เข้าใช้ห้องน้ำดังกล่าว ปรากฏว่ามีหญิงรายหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำห้องดังกล่าว ลักษณะมีอาการผิดปกติ คาดว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ที่เกิดจากการกระทำของผู้ต้องสงสัย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบข้อมูลที่ผู้ต้องสงสัยพิมพ์แชตสนทนาวางแผนกระทำอนาจารต่อเด็กหญิงรายหนึ่ง และภายหลังผู้ต้องสงสัยได้ส่งวิดีโอคลิปล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กรายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนจนทราบตัวผู้ต้องสงสัย คือ นายสิทธิกร อายุ 25 ปี เป็นอดีตพระภิกษุและเด็กวัดที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2569 จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นต่อศาลได้สำเร็จ
กระทั่งช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 ก.พ.69 พ.ต.ท.ธนพงศ์ธัช อ่อนชูเหมรัต และ พ.ต.ท.เขมอธิษฐ์ ทองคำ สว.กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. ได้ร่วมกันนำกำลังตำรวจไซเบอร์ชุด TICAC พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดพิจิตร ที่ 20/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.69 เข้าตรวจค้นภายในวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร จากการตรวจค้นกุฏิหลังหนึ่ง พบนายสิทธิกร อายุ 25 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง และกล้องบอร์สโคป (Borescope) หรือ กล้องงู จำนวน 1 ตัว
จากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของกลาง พบการเข้าใช้งานบัญชีเทเลแกรมชื่อ “ipxคนดี200%” ที่มีข้อมูลการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก รวมถึงพบสื่อลามกอนาจารของเด็กหญิง ซึ่งพิสูจน์ทราบตัวผู้เสียหายได้ว่าเป็นเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ ในพื้นที่รายหนึ่ง
จากการซักถาม นายสิทธิกร รับสารภาพว่า ตนเองได้กระทำอนาจารต่อเด็กหญิงวัย 10 ขวบรายดังกล่าวแล้วได้บันทึกภาพและวิดีโอไว้จริง ส่วนกล้องบอร์สโคปที่ตรวจยึดได้ ตนเองได้จัดหามาเพื่อเตรียมใช้แอบถ่ายผู้หญิงในห้องน้ำของวัด แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเนื่องจากถูกตำรวจไซเบอร์เข้าจับกุมเสียก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมในข้อหา ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก ในส่วนของข้อกล่าวหาอื่นๆ นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ในส่วนของเด็กผู้เสียหายนั้น ขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าคุ้มครองเยียวยาและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมต่อไป