ไฟไหม้บ้านในชุมชนบวรมงคล ซ.จรัญฯ 46 มีชายบาดเจ็บ 1 ราย ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น ในชุมชนบวรมงคล ซ.จรัญฯ 46 พบชายมีบาดแผลถูกไฟไหม้บาดเจ็บ 1 ราย ล่าสุด จนท.ฉีดน้ำคุมเพลิงได้แล้ว
วันนี้ (25 ก.พ.) ศูนย์วิทยุพระราม199 รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนบวรมงคล ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล กำลังไปที่เกิดเหตุ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น โดยเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง และมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้า เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง เบื้องเต้นมีรายงานว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย แผลถูกไฟไหม้ อยู่ระหว่างปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 12.50 น. เพลิงได้ลุกไหม้บ้านไป 3 หลัง ก่อนเจ้าหน้าที่จะระดมฉีดน้ำและควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว