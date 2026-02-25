นายกฯ ยันเหตุระเบิดคลังอาวุธตชด.สุรินทร์ เป็นอุบัติเหตุทางเทคนิค ไม่ใช่วินาศกรรม ผบ.ตร.คาดปะทุจากยุทโธปกรณ์เสื่อมสภาพ

นายกฯ ยันเหตุระเบิดคลังสรรพาวุธ กก.ตชด.21 จ.สุรินทร์ เป็นอุบัติเหตุทางเทคนิค ไม่ใช่การก่อวินาศกรรม สั่งทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มดูแลยุทโธปกรณ์ ป้องกันเหตุซ้ำ ขณะที่ผบ.ตร.คาดอาจปะทุจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพและอากาศร้อน ย้ำไม่มีผู้เสียชีวิต สถานการณ์ควบคุมได้ รอผลพิสูจน์หลักฐานยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการ
วันนี้ (25 ก.พ.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในคลังสรรพาวุธ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 หรือ กก.ตชด.21 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยยืนยันว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การก่อวินาศกรรม แต่เป็นอุบัติเหตุทางเทคนิค
นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและดูแลรักษายุทธภัณฑ์ จะต้องเพิ่มมาตรการควบคุมดูแลให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความมั่นคงหรือเหตุความไม่สงบใดๆ
"ส่วนการอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนั้น เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัย เนื่องจากอาจมีวัตถุไวต่อการปะทุหลงเหลืออยู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งล่าสุดสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุม"นายกรัฐมนตรี ระบุ
นายอนุทิน ยังเปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับผู้บัญชาการทหารบกและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออัปเดตสถานการณ์ โดยกองทัพยืนยันความพร้อมในการดูแลผืนแผ่นดินและอธิปไตยของประเทศ ขณะที่รัฐบาลพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่
ด้านพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างมานานกว่า 39 ปี ภายในมีคลังอาวุธรวม 7 คลัง โดยเกิดเหตุขึ้น 2 คลัง ซึ่งใช้เก็บกระสุนปืนและเครื่องยิงจรวดอาร์พีจี
"สามารถตัดประเด็นการก่อวินาศกรรมออกไปได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่จัดเวรยาม และมีรั้วรอบขอบชิด พร้อมตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวันราชการและวันหยุด"ผบ.ตร.กล่าวและว่า เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการปะทุของอุปกรณ์หรือเครื่องจุดระเบิดภายในคลัง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศร้อน ประกอบกับอาวุธที่เก็บรักษาไว้อาจมีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว โดยจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวด้วยว่า หากโครงสร้างอาคารมีปัญหา เหตุการณ์ลักษณะนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว จึงเชื่อว่าเป็นประเด็นทางเทคนิคเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์มากกว่า พร้อมย้ำว่าไม่ต้องการให้สังคมเข้าใจว่าเป็นการลักลอบก่อเหตุของฝ่ายใด ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิต มีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อกระบวนการพิสูจน์หลักฐานแล้วเสร็จ