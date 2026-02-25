ตร.ยกระดับคุมเข้มชายแดน สกัดสแกมเมอร์ข้ามชาติ ย้ำชัด “ไทยไม่ใช่แหล่งกบดาน” ขู่ใช้กฎหมายเอาผิดเด็ดขาด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศยกระดับคุมเข้มชายแดนทั่วประเทศ สกัดเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติหลบหนีเข้าไทย หลังพบความพยายามลักลอบข้ามแดนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ย้ำจุดยืนไม่ปล่อยไทยเป็นแหล่งกบดานหรือทางผ่าน ส่งสัญญาณเตือนชัด กลุ่มอาชญากรข้ามชาติทุกรายต้องเผชิญกฎหมายไทยอย่างเด็ดขาด
วันนี้ (25 ก.พ.) พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการยกระดับการกวาดล้างเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ข้ามชาติอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีความพยายามของชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านี้ในการลักลอบข้ามแดนเข้ามายังราชอาณาจักรไทยเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำจุดยืนตามนโยบาย “Zero Tolerance” ว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นแหล่งกบดาน ฐานปฏิบัติการ หรือเส้นทางผ่านขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเด็ดขาด
พล.ต.ต.จตุรภัทร์ กล่าวว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การปฏิบัติการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, กองบังคับการตำรวจทางหลวง, ทหาร และหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้นำไปสู่การสกัดจับกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้หลายกรณี ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการสกัดจับกลุ่มชาวจีนขณะลักลอบข้ามแม่น้ำเมยเข้ามายังฝั่งไทย โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าหลบหนีออกจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชเวโก๊กโก่ ประเทศเมียนมา เนื่องจากไม่สามารถทนสภาพการถูกบังคับใช้แรงงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และต้องการใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางกลับประเทศ
"ขณะเดียวกันทางพรมแดนด้านตะวันออก เจ้าหน้าที่ได้จับกุมชาวจีน 6 คน ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งพยายามหลบหนีเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติบริเวณจุดผ่านแดนสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มนี้ยอมรับว่าต้องการหลบหนีเข้ามาในไทยเพื่อหาเส้นทางไปยังประเทศที่สาม เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชากวาดล้างและกดดัน กรณีเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนว่า บุคคลเหล่านี้กำลังหลบหนีการปราบปรามอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของตน และพยายามใช้ประเทศไทยเป็น "ทางผ่าน" (Transit Hub) เพื่อหลบหนีการจับกุมหรือย้ายฐานไปยังประเทศที่สาม"รองโฆษก ตร.ระบุ
พล.ต.ต.จตุรภัทร์ กล่าวด้วยว่า ภายใต้นโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนขั้นสูงสุด โดยมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดกั้นช่องทางธรรมชาติ และตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มงวดตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองทั่วประเทศ มาตรการเหล่านี้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า สมาชิกของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่พยายามลักลอบเข้าประเทศจะถูกสกัดจับในทันที และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยอย่างถึงที่สุด
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายเหล่านี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงยึดมั่นในพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค และจะเดินหน้าขัดขวางพร้อมทลายเครือข่ายอาชญากรรมใดๆ ก็ตามที่พยายามใช้ประโยชน์จากอาณาเขตของประเทศไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอส่งสัญญาณเตือนอย่างเด็ดขาดไปยังกลุ่มอาชญากรข้ามชาติทุกกลุ่มว่า ความพยายามใดๆ ที่จะเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการหลอกลวงในประเทศไทย หรือใช้ดินแดนไทยเป็นทางผ่านสำหรับการกระทำผิดกฎหมาย จะต้องเผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว เด็ดขาด และไม่มีการละเว้นใดๆ ทั้งสิ้น