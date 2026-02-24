จับ “แบงค์ เยาวราช” เอเย่นต์ยานรก รับจ็อบเปิด บช.ม้าตุ๋นเหยื่อ 4 แสน

ตำรวจคอมมานโดบุกรวบ “แบงค์ เยาวราช” เอเย่นต์ค้ายานรก รับจ้างเปิดบัญชีม้าหลอกลวงเหยื่อลงทุน สูญเงินกว่า 4 แสนบาท
วันนี้ (24 ก.พ.) พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงบัวขาว รอง ผกก.5 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายอัคครินทร์ อายุ 20 ปีตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่ จ104/2569 ลงวันที่ 23 ม.ค.69 ข้อหา “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยประการที่รู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด และเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” ได้บริเวณจุดจอดรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 27 พ.ค.67 ผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าแจ้งความว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินลงทุนออนไลน์เข้าบัญชีต่าง ๆ จำนวนหลายครั้ง รวมกว่า 435,000 บาท พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ กระทั่งสืบทราบว่า นายอัคครินทร์ หรือ แบงค์ เยาวราช ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ใช้หลอกลวง กำลังนั่งรถทัวร์โดยสารมายังกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่ดักรอจุดจอดรถก่อนจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากชายไม่ทราบชื่อในพื้นที่เยาวราชเปิดบัญชีม้าโดยได้ค่าจ้างจำนวน 10,000 บาท อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหานี้มีประวัติคดีอาญากว่า 6 คดี อาทิเช่น พยามฆ่าในพื้นที่ จ.สุราษร์ธานี ดคีลักทรัพย์ในพื้นที่จ.ชุมพร คดีค้ายาเสพติดในพื้นที่เยาวราช และยังมีคดีเปิดบัญชีม้าอีกหลายพื้นที่ด้วยกัน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.พุทธมณฑลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป