ผบ.ตร.สั่งด่วน! เคลียร์พื้นที่กันคนออกนอกรัศมีเหตุระเบิดคลังสรรพาวุธ ตชด.21สุรินทร์ เชื่อไม่ใช่เหตุวินาศกรรม

ผบ.ตร.สั่งด่วน ผบช.ตชด. เคลียร์พื้นที่กันบุคคลออกจากรัศมีเกิดเหตุระเบิด คลังสรรพาวุธตชด.21 สุรินทร์ เชื่อไม่ใช่เหตุวินาศกรรม ชี้จุดเกิดเหตุเป็นคลังลูกกระสุนเก่า
วันนี้ (24 ก.พ.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการด่วนไปยัง พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) ผบก.ตชด.ภาค 2 และ ผกก.ตชด.ที่ 21 ให้เร่งเคลียร์พื้นที่ กันบุคคลออกนอกรัศมีเกิดเหตุระเบิดที่คลังสรรพาวุธ กก.ตชด.21 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อเวลา 19.45 น.ที่ผ่านมา เพื่อความปลอดภัย หากเหตุการณ์สงบให้เร่งตรวจสอบสาเหตุโดยด่วนต่อไป
"เชื่อว่าไม่ใช่การก่อวินาศกรรม จุดเกิดเหตุเป็นคลังลูกกระสุนเก่า เก็บอยู่ในจุดที่ปลอดภัย เบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมสถานการณ์ เพื่อเข้าพิสูจน์ทราบและเคลียร์คนออกจากรัศมี อยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว"รองโฆษก ตร.ระบุ