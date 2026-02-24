รอง ผวจ.เพชรบุรี เปิดงาน "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" แก้ PM 2.5

วันนี้ (24 ก.พ.) นายนิทัศน์ นุ่นสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายธีรชาติ เปียประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายศักดิ์นเรนทร์ อยู่สมบูรณ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569" พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
สนง.การทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี, สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3, เทศบาลตำบลหนองหญ้าปล้อง, สภ.หนองหญ้าปล้อง, รร.หนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา), กองร้อย ตชด.ที่ 144, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยมี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายคนึง ทองเที่ยง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การงดเผาในที่โล่งทุกกรณี ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน ในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุไฟป่าอย่างทันท่วงที เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และปัญหาหมอกควันข้ามพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดไฟป่า พร้อมทั้งสนับสนุนมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยย้ำแนวคิดสำคัญว่า "หยุดเผา หยุดควันพิษ ร่วมกันรักษาป่า เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคน"
ภายในกิจกรรมได้มีการมอบเงินอุดหนุน ให้กับผู้แทนเครือข่าย อส.อส.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จำนวน 49 เครือข่ายโดยแบ่งเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ 1. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 23 เครือข่าย 2. พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 26 เครือข่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,450,000 บาท อีกทั้งยังได้มอบเสบียง สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า ให้กับผู้แทนเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ภายหลังจากเสร็จพิธีการ ได้ปล่อยแถวกำลังพล เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (แบบเคาะประตูบ้าน) ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านสะแกงาม ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
ทั้งนี้ ขอฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่า และหมอกควัน อันจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน รวมถึงการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดไฟป่า ที่นับวันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถ แก้ไขได้ โดยเริ่มต้นจากตัวเรา และขยายวงกว้างไปสู่ระดับประเทศต่อไป
หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมไปถึงการเผาป่าแจ้งที่ "สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362" ตลอด 24 ชั่วโมง.