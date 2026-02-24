"พล.ต.ท.ไตรรงค์" พร้อมกก.บริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจนครบาลบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจสังกัด บช.น. ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ (24 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณฐาณิญา ผิวพรรณ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจและที่ปรึกษาโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน ด้านตำรวจทุพพลภาพ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ที่บาดเจ็บจากการหน้าที่ และรับการรักษาตัว ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ร.ต.ต.ชัยยุทธ ชุมชน รอง สว.(จร.) งานควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร, ด.ต.พัฒนา ขันแข็ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระโขนง และ จ.ส.ต.วิสูตร ผดุง ผบ.หมู่ (สส.) สน.วังทองหลาง
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วย นางเอื้อมเดือน เจียมอนุกูลกิจ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ และแม่บ้านตำรวจนครบาล ได้แก่ นางศิรัญยา แอร่มหล้า รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล และ นางรวิอร บุษบัน ประธานแม่บ้านตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภันให้พี่น้องประชาชน ผบ.ตร.ได้กำชับให้ดูแลสวัสดิการและการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่
ด้านสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำโครงการ "ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน" ด้านตำรวจทุพพลภาพ เพื่อดูแลช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 นี้ จะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวในเดือนมีนาคมนี้ ทั่วประเทศ