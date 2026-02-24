เปิดทรัพย์สิน "ทนายตั้ม-เมีย" ถูก ปปง. ยึดอายัด 28 รายการ หลังศาลแพ่งยกคำร้อง

MGR Online - ศาลแพ่งมีคำสั่งคืนทรัพย์สิน "ทนายตั้ม-เมีย" 28 รายการ มูลค่ารวม 77 ล้านบาท อาทิ "บ้านหรู-เงินสด-กระเป๋าแบรนด์เนม" ยังสามารถอุทธรณ์ภายใน 30 วัน
จากกรณีพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ทรัพย์สินของรายคดี นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" ที่ถูกคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินจากความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน ตกเป็นของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 77 ล้านบาท จากทรัพย์สิน 28 รายการ
วันนี้ (24 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า ศาลแพ่งได้พิจารณาพิพากษาให้ยกคำร้องและคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" เนื่องจากไม่อาจฟังได้ว่า นายษิทรา มีพฤติการณ์ฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบย้อนหลังไปยังมติการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม (ปปง.) พบว่า คณะกรรมการธุรกรรม (ปปง.) ได้เคยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดของ "ทนายตั้ม" ไว้ 2 ครั้ง ทรัพย์สินรวม 28 รายการ มูลค่ากว่า 77 ล้านบาท คือ กรณีเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.67 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน 3 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่า 71 ล้านบาท และอีกครั้งในกรณีเมื่อวันที่ 16 พ.ค.68 ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม จำนวน 25 รายการ เช่น สินค้าแบรนด์เนมและสิทธิ์เรียกร้องตามสัญญาสัญญาซื้อขายรถยนต์ มูลค่า 6 ล้านบาท (คำสั่ง ย.116/2568)
สำหรับคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน โดยคณะกรรมการธุรกรรม (ปปง.) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.67 คำสั่ง ย.243/2567 มีจำนวน 3 รายการ มูลค่า 71 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ที่ดินตามโฉนดในพื้นที่แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 79 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 43 ล้านบาท ณ วันที่ 27 พ.ย.67 2.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ปากช่อง ชื่อบัญชี นายษิทรา ยอดเงินคงเหลือจำนวน 5,535.91 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย.67 3. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชื่อบัญชี นายษิทรา ยอดเงินคงเหลือจำนวน 28,461,171.73 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย.67 รวมราคาประเมินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 71,466,707.94 บาท พร้อมดอกผล
ส่วนคำสั่งยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการธุรกรรม (ปปง.) เมื่อวันที่ 16 พ.ค.68 คำสั่ง ย.116/2568 มีจำนวน 25 รายการ มูลค่า 6,158,820 บาท ประกอบด้วย 1.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ JACQUEMUS สีครีม จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 5,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 2.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ LOUIS VUITTON สีน้ำตาล รุ่นมัลติคัลเลอร์ จูดี้ จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 10,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 3.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ LOUIS VUITTON สีน้ำตาลดำ รุ่นออนเดอะโกล จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 25,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 4.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Celine Small Cabas Bag สีครีม จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 8,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68
5.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Gucci สีดำ รุ่นสุพรีม โทสต์ จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 15,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 6.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Balenciaga สีดำ รุ่นเฮาว์เวอร์กลาส จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 18,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 7.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Gucci สีน้ำตาลอ่อน รุ่นไอโอนีซุส จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 8,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 8.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Christian Dior สีครีม รุ่นบ๊คโทส จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 25,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 9.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ LOUIS VUITTON สีน้ำตาล รุ่นแวนิตี้ จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 35,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 10.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Tory burch สีน้ำตาล จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 1,500 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68
11.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Gucci สีครีม รุ่น ฮอสบิท จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 30,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 12.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Gucci สีเขียว รุ่นมินิ ดิโอนิซุส จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 10,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 13.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Self Portrait จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 500 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 14.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Prada สีเทา รุ่นไทรแองเจิล จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 12,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68
15.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ BVLGARI Roma สีเขียว รุ่นเซอเพนติ จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 7,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 16.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Prada สีดำ รุ่นเทอร์รี่ จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 6,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 17.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Prada สีชมพูรุ่นเทอร์รี่ จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 6,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 18.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ LOUIS VUITTON สีน้ำตาลเข้ม รุ่นสปีดี้ จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 6,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 19.กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ JASPAL สีครีม จำนวน 1 ใบ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 500 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 20.นาฬิกาข้อมือ Patek หมายเลข A384 TAP รุ่น 5990/1A-001 จำนวน 1 เรือน มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 3.5 ล้านบาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68
21.นาฬิกาข้อมือ Patek หมายเลข A395 CAP รุ่น 7718/1A-001 จำนวน 1 เรือน มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 700,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 22.เหรียญ ร.๙ ทองเจือ (พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พ.ศ. 2554) น้ำหนัก 15 กรัม จำนวน 1 เหรียญ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 38,700 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 23.เหรียญพระครูบาบุญชุ่ม เลี่ยมทองเจือ น้ำหนัก 16 กรัม จำนวน 1 องค์ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 3,000 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 24.เหรียญสมเด็จพระนเรศวร เลี่ยมทองเจือ น้ำหนัก 18.2 กรัม จำนวน 1 องค์ มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นางปทิตตา ราคาประเมิน 2,500 บาท ณ วันที่ 7 มี.ค.68 และ 25.สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายรถยนต์ระหว่างนายษิทรา และบริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.ย.67 มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง คือ นายษิทรา ราคาประเมิน 1,686,120 บาท (ณ วันที่ 11 ก.พ.68)
ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า แม้ศาลแพ่งจะมีการยกคำร้องคำสั่งยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้คืนทรัพย์สินแก่ทนายตั้มทั้งหมดนั้น แต่ในทางกระบวนการของพนักงานอัยการ จะยังสามารถอุทธรณ์ภายใน 30 วัน และขอให้ยึดอายัดทรัพย์ไว้ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ได้ต่อไป