หนุ่มใหญ่ควบเก๋งพุ่งชนรถก๋วยเตี๋ยวพ่วงข้า ดับ1 บาดเจ็บอีก 3 ราย สาวลาวยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวถูกชนอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาที่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ก.พ. 69 พ.ต.ท.ศิโรจน์ แนบเนียน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถยนต์เก๋ง ชนกับรถสามล้อ (ซาเล้ง)ขายก๋วยเตี๋ยว มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดที่บริเวณถนนเลียบคลองสอง ปากซอยบงกช 28 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายหลังได้รับแจ้ง จึงเดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จราจร,เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถเก๋งโตโยต้า ทะเบียน 2ขก- 1316 กรุงเทพมหานคร (มีนายเสกสรรฯเป็นคนขับ) สภาพหน้าพังยับเยิน ชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ ทะเบียน 1กฎ- 3314 เพชรบูรณ์ (เป็นรถพ่วงข้างขายก๋วยเตี๋ยว) สภาพพังยับเยินทั้งคัน นอกจากนี้ยังพบศพ นางสาวอิน ทา วง อายุ 34 ปี สัญชาติลาว สภาพศพถูกชนอัดติดกับรถ ใกล้กันพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน 3 ราย ทราบชื่อคือ นายเสกสรร บุญคุ้ม อายุ 43 ปี (คนขับรถเก๋งอาการสาหัส) 2.แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว (ยังไม่ทราบชื่อ)3.เด็กหญิงตอง (นามสมมุติ) อายุ 2 ขวบ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
จากการสอบถามนางสาวสั้น สัญชาติลาว อายุ34ปี เล่าว่า ผู้เสียชีวิต เพิ่งเดินทางมาไทย และมาเที่ยวหาตน ก่อนเกิดเหตุ ได้ออกมายืนซื้อก๋วยเตี๋ยว ที่รถพ่วงข้าง ซึ่งจอดขายอยู่ริมทางตามปกติ และจู่ๆ รถเก๋งคันดังกล่าว ขับก็พุ่งเข้าชนอย่างแรง จนเกิดเหตุสลดขึ้น
ด้าน พ.ต.ท.ศิโรจน์ แนบเนียน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการตรวจสอบพบว่า คนขับรถเก๋งทราบว่า อดีตเคยเป็นพนักงานเทศกิจ ทม.คลองหลวง อย่างไรก็ตาม หลังผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลฯ จะได้ทำการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฯ ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างผู้เสียชีวิต ส่งไปชันสูตรที่ นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป