ชาวบ้านข้างวัดสักใหญ่ยันเจ้าอาวาสเป็นคนดี ผิดเพียงข้อเดียวทำชีวิตพัง

ชาวบ้านข้างวัดเสียใจ ปกป้องอดีตเจ้าอาวาส ชี้เป็นคนดีมีเมตตาช่วยเหลือคนมาตลอด วอนสังคมอย่าตัดสินคนจากจุดดำเพียงจุดเดียว แต่ให้มองความดี 9 ส่วนที่เคยทำ พร้อมตั้งคำถามถึงคนปล่อยคลิปหวังแบล็คเมล์หรือไม่
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 69 ที่วัดสักใหญ่ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นางน้อย นามสมมุติอายุ 53 ปี ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ข้างวัดสักใหญ่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นตนเองเสียใจมาก คนเรามีข้อดีข้อเสียทุกคน ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกนิ้วคนเรายังไม่เท่ากันเลยเจ้าอาวาสเป็นคนดี ไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วดีเต็มร้อย เจ้าอาวาสท่านเป็นคนมีเมตตาใครเดือดร้อนเจ้าอาวาสช่วยหมดศพไร้ญาติมาที่วัดไม่มีเงินเช่าอาวาสก็ช่วยทั้งค่าน้ำมันค่าเผาศพ 2,000 บาท เจ้าอาวาส ออกให้หมดแม้แต่โรงเรียนข้างวัดก็ช่วยเรื่องค่าอาหารโดยเฉพาะในวันเด็ก ตนไม่อยากให้มองจุดดำเพียงจุดเดียว ตนอยากให้ดูข้อดีข้อเสียเจ้าอาวาสมีแค่ข้อเสียข้อเดียวถ้าเปรียบแล้ว 10 ข้ออีก 9 ข้อดีหมดความคิดคนเรามันต่างกันถ้าไม่มีเรื่องนี้ท่านจะไปไกลได้ไกลกว่านี้ เพราะท่านเพิ่งจบปริญญาเอกและรับปริญญาบัตรมาไม่นาน คนเรามีทั้งรักและเกลียดพอเกิดเรื่องคนเกลียดก็ซ้ำเลย
ข่าวบางครั้งมันก็ไม่ตรงข้อเท็จจริงตนอยู ข้างวัดมาตั้งแต่เด็ก จนตอนนี้อายุ 53 แล้ว ทำไมนักข่าวไม่ตาม ข่าวต่อว่าคนถ่ายๆเพื่ออะไรแล้วปล่อยคลิปทำไมหรือคุณต้องการเอาคลิปไปแบล็คเมล์คุณทำเพื่ออะไร ในเมื่อเจ้าอาวาสสึกแล้ว นักข่าวต้องตามข่าวให้สุด ไม่ใช่มากระชากข่าวแค่เจ้าอาวาสคนเดียวให้สึก ข่าวต้องทำให้สังคมรู้ว่าคนทำทำเพื่ออะไรทำทำไม ถ้าสำนักข่าวไหนทำได้ตนจะติดตามข่าวสำนักนั้นและกดไลค์กดแชร์ให้เลย นางน้อยกล่าว