ป.รวบสาวแสบชวนญาติผู้หญิงตั้งแก๊งตระเวนลักทรัพย์ตามห้างทั่วไทย

ตำรวจกองปราบตามรวบสาวแสบชวนญาติผู้หญิงตั้งแก๊งเดินสายตระเวนลักทรัพย์ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
วันนี้ ( 24 ก.พ.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.วันวิสา หรือสาว อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ จ.69/2568 ลงวันที่ 22 ม.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะฯ” ได้บริเวณหน้าบ้าน ซ.ชนเกษม 49 หมู่บ้านศุขเจริญ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจากผู้ต้องหาได้ร่วมกับญาติผู้หญิงรวม 4 ราย ขี่รถเก๋งตระเวนขโมยสินค้าอุปโภคบริโภคภายในร้านค้าและห้างสรรพสินค้าหลายจังหวัดทางภาคใต้ และภาคอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยทำเป็นขบวนการ มีการวางแผนเป็นอย่างดี แบ่งหน้าที่กันทำ ทั้งคนคอยดูต้นทาง และคนลงมือก่อเหตุ
ต่อมาได้มีผู้เสียหายในพื้นที่จ.พิษณุโลก ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกผู้ต้องหาและพวกเข้าไปขโมยสินค้าในร้าน มูลค่าความเสียหายร่วมแสนบาท พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่าหลบหนีมากบดานใน จ.สุราษฎร์ธานี นำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามตรวจสอบประวัติ พบว่าเคยถูกจับกุมคดี “ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ” ของ สภ.ทับปุด จ.พังงา อีก 1 คดี ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีจึงควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป