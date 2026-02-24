บุกรวบนายช่างรับจ้างบอสจีนตระเวนเช่าบ้านสระแก้ว ลอบติดซิมบ็อกซ์ให้แก๊งคอลฯ

ศูนย์ ACSC-CIB เปิดปฏิบัติการ "ตัดสายลวง" รวบช่างอินเทอร์เน็ตรับจ้างบอสจีน ตระเวนเช่าบ้านในสระแก้ว ลักลอบติดตั้งซิมบ็อกซ์ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกประชาชน สารภาพได้ค่าจ้างตัวละ 2 พันบาท
วันนี้ ( 24 ก.พ. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ รรท.ผกก.2 บก.ปอท.แถลงผลจับกุม นายสันติโชค อายุ 33 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1007/2569 ลงวันที่ 20 ก.พ.69 ข้อหา "ร่วมกันทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานฯ" พร้อมตรวจยึดซิมบ็อกซ์ (Sim Box) ชนิด 32 ช่อง 12 เครื่อง,เราเตอร์ Wi-Fi 9 เครื่อง,เครื่องสำรองไฟ 4 เครื่อง,โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง,
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่องและกล้องวงจรปิดอีก 3 ตัว
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. ตรวจสอบพบว่า ปี 2569 มีคดีฉ้อโกงออนไลน์ในลักษณะคอลเซ็นเตอร์ ประเภทข่มขู่ทางโทรศัพท์ กว่า 630 คดี ความเสียหาย เกือบ 120 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงได้แกะรอยจากผู้เสียหายรายหนึ่ง ที่ถูกคนร้ายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายหนึ่ง ออกอุบายหลอกลวงว่า ผู้เสียหายได้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่จังหวัดเลย ก่อนหลอกให้โอนเงินมาตรวจสอบ กระทั่งภายหลังผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอก จึงได้โทรแจ้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวว่า จากการสืบสวนและประสานงานระหว่างศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ กับ บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทราบว่า กลุ่มคนร้ายมีการใช้อุปกรณ์ซิมบ็อกซ์โทรจากจ.สระแก้ว จึงขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นห้องเช่า ในพื้นที่ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว, บ้านเช่า ในพื้นที่ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ อาคารพาณิชย์ ในพื้นที่ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จับกุมนายสันติโชค ผู้ต้องหา พร้อมตรวจยึดซิมบ็อกซ์และอุปกรณ์ได้จำนวนดังกล่าว
พ.ต.อ.นิธิ กล่าวว่า จากการสอบสวน นายสันติโชค ให้การรับสารภาพว่าเดิมตนเป็นช่างรับติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน ต่อมามาในช่วงต้นเดือน ม.ค.69 ได้มีลูกค้ารายหนึ่ง ในพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ชักชวนติดตั้งเครื่องซิมบ็อกซ์ พร้อมให้จัดหาบ้านเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้ง โดยมีบอสชาวจีนเป็นผู้ส่งอุปกรณ์ดังกล่าวมาจากต่างประเทศ ได้รับค่าจ้างในการติดตั้งอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์ จำนวน 2,000 บาท ต่อเครื่องทำมานานประมาณ 1 เดือน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท.ดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมผู้สั่งการ และผู้ร่วมขบวนการรายอื่นต่อไป
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการวิเคราะห์แผนประทุษกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้ พบว่า มีการลักลอบติดตั้งเครื่องซิมบ็อกซ์ ตามบ้านเช่าในพื้นที่ย่านชุมชนชนบท และจะกระจายพื้นที่การติดตั้ง ไม่รวมเครื่องซิมบ็อกซ์ ไว้ในจุดเดียว เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนติดตามจับกุม จากการตรวจสอบ Log การใช้งาน หรือข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของเครื่องซิมบ็อกซ์ เบื้องต้น เพียง 2 เครื่อง พบว่า ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ก.พ.69 มีการโทรออกไปเหยื่อ มากกว่า 56,000 สาย