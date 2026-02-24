ตร.เผยมาตรการ "เตือนก่อนปรับ" ตักเตือนแล้วเกือบแสนครั้ง ลุยเข้มงวดเต็มรูปแบบ 31 มี.ค.นี้

รอง ผบ.ตร.ประชุมศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับการปฏิบัติตามมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” พบตั้งแต่เดือนมกราคม ตักเตือนไปแล้วเกือบแสนครั้ง ก่อนเข้มงวดเต็มรูปแบบ 31 มี.ค.นี้
วันนี้ (24 ก.พ.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วานนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยที่มีผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2568 และประธานการประชุมบริหารงานจราจร และ ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2569 โดยมีคณะทำงานศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
ทั้งนี้ ตามสั่งการของ ผบ.ตร. เรื่องการบังคับใช้กฏหมายจราจร ได้แบ่งระยะเวลาการดําเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะสั้น (เร่งด่วน) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร การเสริมสร้างวินัยจราจร และให้ดําเนินการในห้วงระยะเวลาพอสมควร
2. ระยะกลาง ให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวดใน 10 ข้อหาหลัก และข้อหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
3. ระยะยาว (วางระบบ) การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานจราจร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการในระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) โดยออกมาตรการ “ตักเตือนก่อนปรับ” ในห้วงวันที่ 27 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2569 ปรากฏว่ามีสถิติการว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบสั่งทุกข้อหาที่เจ้าพนักงานจราจรมีอํานาจปรับ ผ่านระบบ PTM ระหว่างเดือนมกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 99,297 ครั้ง โดยข้อหาที่มีการว่ากล่าวตักเตือนมากที่สุด 5 อันดับเเรก แบ่งเป็น ไม่สวมหมวกนิรภัย 47.3%, ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 16.8%, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 9.8%, ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 7.0% และอื่นๆ เช่น ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียน บรรทุกสิ่งของโดยไม่มีสิ่งปกคลุม 4.6%
พล.ต.อ.สำราญ ได้ขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานทุกนาย ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท ร่วมมือกันในการอํานวยความสะดวกและจัดการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 และในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านมา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งได้กําชับการปฏิบัติ “เตือนก่อนปรับ” ตามนโยบายบริหารราชการด้านการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ ผบ.ตร. ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ก่อนจะเข้าสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในระยะต่อไป
อีกทั้งได้สั่งการให้หัวหน้าสถานีตํารวจและหัวหน้างานจราจร กําชับเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรที่ออกใบสั่งไปแล้ว หากไม่มีการชําระค่าปรับตามกฎหมาย และคดีตามใบสั่งจะขาดอายุความภายในปีนี้ ให้ทําสํานวนพินัยส่งอัยการ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายให้ครบทุกคน ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
พร้อมกำชับให้คณะทํางานพัฒนามาตรฐานระบบงานจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดการจัดอบรมและทดสอบความรู้ด้านจราจร สําหรับข้าราชการตํารวจที่ย้ายเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ในสายงานจราจร หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่งานจราจรของสถานีตำรวจหรือกองกำกับการ รวมทั้งให้ทุกหน่วยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการตั้งจุดตรวจ และหนังสือสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน และให้คณะทํางานกฎหมายและนวัตกรรมจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลง MOU กับกรมการขนส่งทางบก เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ฉบับที่ 1 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด