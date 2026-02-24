ศาลอาญาคดีทุจริต นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง กกต.สั่งพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ใส่คิวอาร์โค้ด 17 มี.ค.นี้

ศาลอาญาคดีทุจริต นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง คดีฟ้อง ปธ.กกต.กับพวก สั่งพิมพ์-ใช้บัตรเลือกตั้ง ใส่คิวอาร์โค้ด 17 มี.ค.นี้
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ที่ผ่านมา ที่ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง เรือเอกยงยุทธ เสาแก้วสถิต อาชีพทนายความ เดินทางมายื่นฟ้อง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กับพวกที่เป็น กกต.เเละ เลขาฯ กกต.รวม 8 คน ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 83, พรป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2569 มาตรา69 , พ.ร.บ..ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561มาตรา 149 และพ.ร.บ..ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561มาตรา 172
คำฟ้องระบุว่า ตนเองใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนชาวไทยขอยืนฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง
จำเลยที่ 2-7 ในฐานะกรรมการการเลือกตั้งและจำเลยที่ 8ในฐานะเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จำเลยที่ 1-7 มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องร่วมกันเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่จำเลยทั้ง 8ได้ร่วมกัมกันกระทำความผิดต่อกฎหมาย
จำเลยทั้ง 8 มีเจตนาทุจริตร่วมกันสั่งผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งบัตรสีเขียวใส่คิวอาร์โค้ดด้านล่างซ้ายของบัตรเลือกตั้งทุกใบ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู ใส่บาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้ง
โดยจำเลยทั้ง 8 มีเจตนาใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง อันแสดงถึงความไม่สุจริตและโมโปร่งใส เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ต่อมาในวันที่ 8 ก.พ.2569 จำเลยทั้ง 8 คนเจตนาร่วมกันกันสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งทั้งสองแบบดังกล่าวไปใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. ได้สังเกตเห็นคิวอาร์โค้ดอยู่ด้านล่างซ้าย ของบัตรสีเขียวและบาร์โค้ดด้านล่างสุดของบัตรสีชมพูก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำเขตซึ่งไม่สามารถอธิบายได้
ดังนั้น การที่มีคิวอารโค้ดและบาร์โค้ดปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองแบบนั้นเกิดจากการที่จำเลยทั้ง8มีเจตนาร่วมกันสั่งให้ผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งสองแบบดำเนินการแสดงให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริตของจำเลยทั้ง 8 คนและเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่จำเป็นด้วย ทำให้โจทก์รวมถึงประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวหลายล้านคน ไม่เป็นความลับและหรือถูกจำเลยทั้ง8ละเมิดสิทธิอันเป็นความผิดตามกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 85
ศาลรับคำฟ้องไว้เเละนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องในวันที่ 17 มี.ค. เวลา 09.30 น.