รวบหนุ่มรัสเซีย-สาวไทย ม้ากดเงินพัทยาให้แก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ

ตำรวจ ปคบ.บุกรวบหนุ่มรัสเซีย-สาวไทย ตระเวนกดเงินตู้ ATM ในพื้นที่พัทยาให้แก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ พบเงินหมุนเวียนหลักล้านบาท
“”
วันนี้ (24 ก.พ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.ต.หญิง สมวดี โพธิ์วัฒ สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าจับกุม นายเซอร์กี้ อายุ 35 ปี สัญชาติรัสเซีย ตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรีที่ จ.102/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ. 69 ข้อหา ”ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก” ได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ต่อมาได้จับกุม น.ส.ศศิวิมล อายุ 20 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรีที่ จ.98/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ. 69 ข้อหาเดียวกันกับนายเซอร์กี้ ได้หน้าร้านนวดเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมตรวจยึดของกลาง บัตร ATM จำนวน 9 ใบ, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก 1 เครื่อง
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งสองมีส่วนร่วมในขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หลอกลวงประชาชนเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้าที่เตรียมไว้ ผู้ต้องหาจะทำหน้าที่ตระเวนกดเงินสดตามตู้ ATM ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหลบเลี่ยงการอายัดเงิน และทำให้ยากต่อการติดตามเส้นทางทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนในขบวนการหลักล้านบาท
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองรายใก้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองขาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป