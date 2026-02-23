สึกแล้ว! พระครูเจ้าอาวาสวัดดังย่านบางกรวยขอลาสิกขา เซ่นคลิปฉาว-โลก 6 ใบ

พระครูเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่บางกรวยขอลาสิกขาหลังปรากฏคลิปความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับสีกา
วันนี้ (23 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีพระครู เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์จากกรณีมีความสัมพันธ์กับสตรีหลายราย และมีภาพรวมถึงคลิปเหตุการณ์เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ล่าสุดได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างเร่งด่วน
ก่อนหน้านี้ ได้ปรากฏภาพและคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเหตุการณ์การโต้เถียงระหว่างพระครูรูปดังกล่าวกับสตรีรายหนึ่ง รวมถึงอีกกรณีเป็นภาพเหตุทะเลาะกันระหว่างสตรีสองรายที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับพระภิกษุรูปเดียวกัน ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
ภายหลังเกิดกระแสข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยนางอุดมพร เอกเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา ลงพื้นที่เข้าพบเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ณ วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคม เมื่อช่วงบ่ายวันนี้
ในการหารือดังกล่าว ได้มีการถวายคำแนะนำให้เจ้าคณะปกครองใช้ดุลยพินิจตามระเบียบและอำนาจหน้าที่อย่างรอบคอบ โดยเน้นย้ำให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนทางคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการสอบสวนข้อเท็จจริงและการพิจารณาทางวินัยสงฆ์ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน
ต่อมาค่ำวันนี้ รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า อดีตพระครูรูปดังกล่าวได้แสดงความประสงค์ขอลาสิกขา
ล่าสุด วันเดียวกันนี้ เวลา 19.35 น. อดีตพระครูเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวได้เข้าพบ
พระอุดมสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างเพื่อขอลาสิกขาสึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเจ้าคณะปกครองในพื้นที่ได้รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมภาพการประกอบพิธีลาสิกขาเป็นหลักฐานการสึก
ทั้งนี้ พศ.จะได้บันทึกประวัติลงในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป