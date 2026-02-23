ตร.มอบรางวัล “อาสาตาจราจร” ดันประชาชนร่วมสร้างวินัยบนท้องถนน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าสร้างวินัยจราจร มอบรางวัล “โครงการอาสาตาจราจร” ประจำเดือน ต.ค.–พ.ย. 2568 รวม 21 รางวัล มูลค่ากว่า 102,000 บาท ให้กับเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่ช่วยเป็นหลักฐานดำเนินคดีและสร้างอุทาหรณ์สังคม พร้อมรณรงค์เข้ม 5 ข้อหาหลัก
วันนี้ (23 ก.พ.) เวลา 13.00 น.ที่ห้องสารสิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล “โครงการอาสาตาจราจร” โดยมี พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์ รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พร้อมด้วย นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ, พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านปฏิบัติการ ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน, นางกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.91 และ สถานีวิทยุ จส.100 ร่วมพิธี และแถลงผลการขับเคลื่อน “โครงการอาสาตาจราจร”
ทั้งนี้ “โครงการอาสาตาจราจร” เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 โดยให้ประชาชนเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนนหรือการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ในการขับขี่ตามกฎจราจร ส่งคลิปดังกล่าวเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล โดยวันนี้มีการมอบรางวัลให้กับเจ้าของคลิปที่ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนตุลาคม 2568 และ พฤศจิกายน 2568 รวม 21 รางวัล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 102,000 บาท โดยมีบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า โครงการนี้สอดรับกับนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนงานจราจร ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่มุ่งเน้นรณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัยจราจรอีกด้วย ซึ่งคลิปที่ประชาชนส่งมาทุกคลิป ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้สถานีตำรวจพื้นที่เกิดเหตุไปดำเนินการตามกฎหมาย โดยใช้พยานหลักฐานจากคลิปดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
สำหรับประชาชนที่ส่งคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนนหรือการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญนี้ ถือเป็นอาสาตาจราจรที่ได้ช่วยคนดีชี้คนผิด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยจราจรให้กับสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถส่งคลิปมายังช่องทาง เพจอาสาตาจราจร, เพจตำรวจทางหลวง, เพจกองบังคับการตำรวจจราจร รวมถึงเพจเครือข่าย ที่ร่วมโครงการ ทั้งเพจมูลนิธิเมาไม่ขับ, สวพ.91 และ จส.100 ซึ่งคลิปที่มีเนื้อหาน่าสนใจผ่านการคัดเลือก นอกจากได้รับเงินรางวัลแล้ว ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะพลเมืองดีอีกด้วย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อหาความผิดเน้นหนัก ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ไม่รัดเข็มขัด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกัน