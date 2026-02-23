รวมคอสเพลย์ "สืบนครบาล" จับคนร้าย แต่ละคดีไม่ธรรมดา ฮากระจาย โจรตายใจ

MGR Online-รวบรวมคอสเพลย์ของ "สืบนครบาล" ใช้ปลอมตัวจับคนร้ายทั้ง ผี ซาตาน นักมวยปล้ำ เกม PUBG ล่าสุดเชิดสิงโต
วันที่ 31 ต.ค. 66 สืบนครบาล ปลอมตัวเป็น "ผี" ในเทศกาลวันฮาโลวีน แฝงตัวเป็นพนักงานโรงหนัง บุกจับ นายวันชัย (สงวนนามสกุล) หรือ "แมน" อายุ 32 ปี ผู้ต้องหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนฯ ได้ที่หน้าโรงภาพยนต์ ภายในห้างดังย่านพระราม 3 ขณะพาแฟนซื้อตั๋วเข้ามาดู "ธี่หยด" คนร้ายอยู่ในอาการงง ตั้งตัวไม่ทันว่าถูกจับกุม.
วันที่ 1 พ.ย. 67 สืบนครบาล ปลอมตัวในชุด "ซาตาน" บุกจับ นายนรีรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี สาวสอง ได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ผู้ต้องหา ถ่ายคลิปสยิวลง Only Fans ขายให้สมาชิกสร้างรายได้ 5 ล้านกว่าบาท ทว่าไม่ทราบสาเหตุในการแต่งกายด้วยชุดนี้.
วันที่ 3 ธ.ค. 67 สืบนครบาล ปลอมตัวในชุด "นักมวยปล้ำ" ซ้อนแผนสวิงกิ้ง บุกจับ นายซูซิงเลย (Mr.Su Xing Rui) อายุ 33 ปี ชาวจีน ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ผู้ต้องหา ข่มขืนเปิดบริสุทธิ์นิสิตสาวปี 1 อย่างซาดิสต์ ซ้ำถ่ายคลิปแบล็กเมล์ ผู้ต้องหาร้องขอกับนางนกต่อ ให้หาผู้ชายอีก 1 คน สวมชุดแฟนตาซี มาร่วมหลับนอนด้วยแบบ "สวิงกิ้ง"
วันที่ 16 ธ.ค. 67 สืบนครบาล ใช้แผน "ทหารราบ" พรางตัวสไตล์เกม PUBG คลานต่ำผ่านทุ่งนาเข้าไปกว่า 300 เมตร ใช้กล้องส่องทางไกล เห็นผู้ต้องหาหลบอยู่ใต้ถุนบ้าน ก่อนเข้าจับกุม นายนภดล (สงวนนามสกุล) หรือ บังดีน อายุ 20 ปี ได้ที่บ้านพักริมแม่น้ำ หมู่ 17 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กสาววัย 12 ปี ใช้อุบายชวนมากินขนม.
วันที่ 18 ก.พ. 69 สืบนครบาล บุกจับ นายอดิศักดิ์ หรือ "โจโจ้ คนเถื่อน" อายุ 33 ปี ผู้ต้องหา ลักทรัพย์บ้านตำรวจยศ "ผู้กำกับ" ได้ที่วัดแห่งหนึ่ง ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ได้ทรัพย์สินไปมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท เจอตัว 3 ครั้ง แต่หลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิด พบประวัติยาเสพติด และลักทรัพย์รวม 9 คดี ได้นัดหมายกับเพื่อนเพื่อจะมาเสพยาที่หลังวัด คาดไม่ถึงว่าตำรวจจะปลอมตัวเป็นคณะเชิดสิงโต.