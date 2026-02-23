ศาลอาญาให้ประกัน "เวย์ ไทเทเนี่ยม"วงเงิน 1 ล้าน ห้ามออกนอกประเทศ

ศาลอาญาให้ประกัน "เวย์ ไทเทเนี่ยม"วงเงิน 1ล้าน ทนายสายหยุด เผย รอดคุกศาลให้ประกัน แต่ห้ามออกนอกประเทศ นัดสอบคำให้การ 26 ก.พ.นี้ ส่วน"นานา-ไรบีนา" เคยให้ประกันชั้นฝากขังไว้แล้ว
วันนี้(23 ก.พ.) ความคืบหน้าการคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจได้นำตัว นางไรบีนา อินทชัย หรือนานา ไรบีนา และนายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม แร็ปเปอร์ชื่อดัง ,บริษัท ฟลิกค์ออฟ เดอไรท์ โปรดักส์ชั่น จำกัด โดยนางไรบีนา และ บริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด โดยนางไรบีนา มายื่นฟ้องเป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม
ต่อมาเวลาประมาณ 16.30 น.นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความของ นายปริญญา หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยมได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท ขอปล่อยชั่วคราว ส่วนนาง ไรบีนา ใช้หลักทรัพย์เดิมที่เคยยื่นในชั้นฝากขัง
ศาลอาญา พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1-2 ตีราคาประกันคนละ 1 ล้านบาท และ กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ต่อมาเมื่อเวลา 17.30 น. นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ปักหลักรอ หลังนานาและ เวย์ ไทเทเนี่ยม ถูกพนักงานอัยการยื่นฟ้องเป็นจำเลยในฐานความผิด “ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนปลอมเอกสาร และเอกสารปลอม” ซึ่งศาลอาญามีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว เพราะ เวย์ ไทยเทเนี่ยม ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี และเข้ามอบตัวด้วยตนเอง ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นเงินสด 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นจากได้รับการอนุญาตจากศาล
นายสายหยุด เปิดเผยว่า วันนี้มีเสมียนทนายความของลูกหนี้บางรายมายื่น คัดค้านการประกันตัว ส่วนตัวมองว่าถ้าหากอยากให้ทางเวย์ ไทยเทเนี่ยม กับ นานา ไรบีนา ชำระเงินคืนแต่มายื่นคัดค้านการประกันตัว การที่เขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำจะทำให้เขาไม่มีทางทำงานเอาเงินชดใช้หนี้ ส่วนสภาพจิตใจของ เวย์ ไทเทเนี่ยม ตอนนี้ตนไม่ทราบ เพราะหลังจากที่รู้ผลประกันตัวก็รีบมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ส่วนตัวยอมรับว่าดีใจที่ลูกความได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพราะเชื่อว่าเขาไม่หนีอยู่แล้วยังไงก็ต้องสู้คดีต่อ และก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้
สำหรับ น.ส.ไรบีนา มีความเครียดเรื่องคดี เพราะมีผู้เสียหายถึง 11 คน ซึ่งตนก็พยายามที่จะให้เขาชำระหนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ วันที่ 4 ธ.ค.68 พนักงานสอบสวนได้นำตัว นานา ไรบีนา มาฝากขัง และมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าอยู่ในอำนาจของศาลแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องยื่นประกันตัวในวันนี้
โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการสอบคำให้การ นัดสอบคำให้การ ตรวจพยานหลักฐานกำหนดนัดสืบพยาน ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ โดยจะนัดสอบคำให้การทั้งคู่ รวมถึงอีก 2 บริษัทที่รับโอนเงิน
เมื่อถามว่าจุดใดของเรื่องที่หนักใจที่สุดในคดีนี้ นายสายหยุด ยอมรับ เรื่องคดีความไม่หนักใจแต่หนักใจกับนักข่าวที่โทรตามทั้งวัน ส่วนลูกหนี้บางรายที่ไม่ได้แจ้งความได้มีการไปชำระหนี้กันที่ ปอศ.แล้ว เจ้าหนี้บางส่วน มีสัญญาประนีประนอมไปบ้างแล้ว 3-4 คน และจะพยายามหาคนมาซื้อหุ้นบาสเกตบอล เพราะถ้าหากมีคนมาซื้อหุ้นตรงนี้ ทางผู้เสียหายก็ไม่ติดใจเอาความอะไร ส่วนกรณี ภรรยา ของ เดย์ ไทยเทเนี่ยมที่แจ้งความเรื่องหุ้นร้านตัดผมที่มีมูลค่าอยู่ 1.5 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้มีคนแจ้งมาแล้วว่าจะซื้อหุ้น ส่วนขายได้แล้วหรือยังนั้นขออนุญาตไม่ยุ่ง เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่หนี้ของผู้เสียหายรายอื่น ตอนนี้รอให้ผู้เสียหายฟ้องดำเนินคดีมาก่อนจะได้เห็นในคำฟ้อง ว่าใครกล่าวหาเรื่องอะไรบ้าง และจะได้รู้ว่าจำนวนยอดเงินเท่าไหร่ ซึ่งในหลักการทำคดีพนักงานสอบสวนไม่ได้บอกรายละเอียดคำให้การ แต่ถ้าเป็นคำร้องแล้วจะต้องชี้แจงให้ชัดว่ากล่าวหาว่าอย่างไรบ้าง
ภายหลังได้ประกันตัว ทั้งสองคนได้เดินทางกลับโดยไม่ประสงค์จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด