อดีตลูกศิษย์ "ครูบาชัยวัฒน์" เผยถูกเบี้ยวค่าสร้างรีสอร์ต-หลอกบริจาคเกือบ 5 ล้าน ก่อนถูกบีบพ้นวัด

อดีตลูกศิษย์ "ครูบาชัยวัฒน์"ให้การมัดถูกเบี้ยวเงินค่าสร้างรีสอร์ต-หลอกบริจาคเกือบ 5 ล้านแล้วบีบออกจากวัด- ด้าน ผบก.ปทส.เผยผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความ-ให้ข้อมูล หลายปาก
วันนี้ ( 23 ก.พ.) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) อดีตแม่ชีพุทธ และ สีกามล อดีตลูกศิษย์ "ครูบาชัยวัฒน์" แห่งวัดป่าชนะใจ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส.เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จ.สระบุรี โดยใช้เวลานานกว่า 2 ช.ม.
สีกามล กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสเข้าไป ที่สำนักปฎิบัติธรรมแห่งนี้ประมาณแปดเดือน เนื่องจากตนมีอาชีพรับจ้างสร้างบ้านน็อคดาวน์อยู่จึงได้รับการติดต่อจากครูบาชัยวัฒน์ให้ช่วยสร้างบ้านพักจำนวน 17 หลัง ซึ่งได้สร้างเสร็จสิ้นแล้ว โดยให้ตนออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางส่วนไปก่อน แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วกลับไม่ได้รับเงินค่าว่าจ้าง อ้างว่าไม่ตรงกับแบบที่ตกลงไว้ก่อนจะถูกบีบให้ออกมาจากวัดป่าชนะใจ
ด้าน อดีตสีกาพุทธ กล่าวว่าวันนี้ตนได้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่ถูกหลอกให้ซื้อบ้านและที่ดินรวมมูลค่า 300,000 บาท และยังมีการบริจาคเงินอีกหลายครั้งรวมเกือบ 5 ล้านบาท ก่อนจะถูกบีบให้ออกจากสำนักปฏิบัติธรรม เพราะเงินจะบริจาคหมด
ส่วน พล.ต.ต.เอนก กล่าวว่า ในส่วนของ บก.ปทส.รับผิดชอบในเรื่องของการบุกรุกที่ สปก. หรือพื้นที่ป่า หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้เป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ส.ป.ก.และ กรมป่าไม้ ทราบว่าต้องรวบรวมหลักฐานใดมาบ้าง เพื่อที่จะมาแจ้งความดำเนินคดี คาดว่าจะมาแจ้งความได้ภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้พื้นที่ 2,000 ไร่ที่สำนักปฎิบัติธรรมป่าชนะใจแห่งนี้ มีแยกออกชัดเจน 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายหลังกรมป่าไม้ยกเลิกเป็นพื้นที่ป่าสงวนแล้วมอบพื้นที่ 2,000 กว่าไร่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ ส.ป.ก. ดูแลในพื้นที่ 2,000 ไร่แห่งนี้ ส.ป.ก. ได้จัดสรร แบ่งให้เกษตรกรทำกิน ไปบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ราบ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมสวนป่าชนะใจ ก่อนจะแบ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านอาริยะ ส่วนพื้นที่ทั้งสองนี้จะเป็นพื้นที่ที่ ส.ป.ก. จัดสรรให้เกษตรกรทำกิน ตนเห็นหลักฐานแล้วว่ามีสัญญาการซื้อขายเป็นเงินหลักล้านบาท ไม่ใช่เป็นการถวายตามที่กล่าวอ้าง
"ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิของ ส.ป.ก. แต่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิกลีบนำเอาไปขายต่อให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ซึ่งบางแปลงอยู่บนยอดเขามีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม ซึ่ง ได้สอบถามกับทาง ส.ป.ก. แล้ว พบว่าที่ดินส่วนนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์เกษตรกรทำมาหากินจึงเป็นที่ ส.ป.ก. ดูแลอยู่แต่กลับถูกไถจนราบเตียน เพื่อทำเป็นลานธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการทำประโยชน์ในเรื่องของเกษตรกรรมใด ๆ เลย "ผบก.ปทส.กล่าว
พล.ต.ต.เอนก กล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่ทนายของ สำนักปฎิบัติธรรมแห่งนี้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 ก.พ. อ้างว่า กฎหมายใหม่ พ.ร.บ. ส.ป.ก สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้นั้น ขอยืนยันว่าผู้ได้รับโอนสิทธิ์ต้องเป็นทายาทเท่านั้น อันนี้เขาพยามจะเลี่ยงบาลี
ผบก.ปทส.กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องของข้อหาฉ้อโกงประชาชนนั้นถ้าผู้เสียหายเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการถูกชักจูง ถูกหลอกลวงจนหลงเชื่อ หลอกให้ซื้อ โอนเงิน มอบเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ก็ตาม ถือว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชนได้ การกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการประกาศโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่าง ๆ เป็นการประกาศให้ประชาชนรู้เป็นทั่วไปถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนได้ ซึ่งทาง พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. มอบหมายให้กองปราบปรามเป็นเจ้าภาพในเรื่องคดีฉ้อโกงประชาชนส่วน บก.ปทส.ดูแลเรื่องบุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก.และพื้นที่ป่าไม้ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายเกี่ยวกับเรื่อง ส.ป.ก.และถูกฉ้อโกง ทยอยมาแจ้งความร้องทุกข์และให้ข้อมูลในฐานะพยานต่อ พนักงานสอบสวน บก.ปทส.และพนักงานสอบสวนกองปราบปรามหลายรายแล้ว