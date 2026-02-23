รวบ 2 ผู้ต้องหาลอบขนไอซ์ 448 กก. จากชายแดนอีสาน เตรียมส่งเครือข่ายในกรุง หวังกระจายต่อให้เยาวชน

ตำรวจ ดส.จับ 2 ผู้ต้องหาขับรถตู้ลักลอบขนไอซ์ 448 กก. จากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมส่งให้เครือข่ายใน กทม. เพื่อเตรียมกระจายต่อไปยังเยาวชน
วันนี้ ( 23 ก.พ.) ที่ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี หรือ กก.ดส. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการจับกุม เครือข่ายยาเสพติดที่ลักลอบขนส่งยาไอซ์ 448 กิโลกรัม จากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาส่งให้กับเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมกระจายต่อไปยังเยาวชนในพื้นที่
พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยว่า ชุดสืบสวน กก.ดส. ได้รับข้อมูลจากสายสืบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากระจายให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้รถตู้เป็นยานพาหนะ ชุดสืบสวนจึงได้สนธิกำลังวางแผน และเฝ้าระวังรถต้องสงสัย กระทั่งกลางดึกของวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา พบรถตู้ต้องสงสัย 2 คัน มีลักษณะคล้ายรถบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักอยู่ท้ายรถ ทั้งๆ ที่ไม่มีผู้โดยสารฃ ขณะขับอยู่บริเวณริมถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ จึงแสดงตัวเข้าขอตรวจค้น แต่ผู้ขับรถตู้คันดังกล่าว กลับทิ้งรถและพยามหลบหนี ชุดจับกุม จึงไล่ล่าจนสามารถจับกุม ผู้ต้องหาได้ 2 คน เมื่อตรวจค้นภายในรถพบยาไอซ์ 23 กระสอบ รวมน้ำหนักประมาณ 448 กิโลกรัม อยู่ภายในห้องโดยสาร
เบื้องต้นจากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน สารภาพว่ามีอาชีพขับรถตู้รับจ้าง จากนั้นได้รับการติดต่อจากลูกค้าคนหนึ่งผ่านช่องทางออนไลน์ว่าจ้างให้รับยาเสพติดจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาส่งในพื้นที่ภาคกลาง โดยจะมีเครือข่ายมารับยาเสพติด เพื่อนำไปกระจายต่อในพื้นที่ภาคใต้
นอกจากนี้ผู้ต้องหา ยังยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยถูกว่าจ้างให้ขนส่งยาเสพติดจาก ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาส่ง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยจะมีผู้ค้ารายย่อยมารับยาเสพติดไปกระจายต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาเจ้าของยาเสพติดและผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังเนื่องจาก พบข้อมูลว่าเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ปทุมธานีและกรุงเทพเป็นเครือข่ายเดียวกัน