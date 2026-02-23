สลด! น้องสาวงง พี่ชายคนที่ 3 ยิงพี่ชายคนที่ 2 ตาย ก่อนยิงตัวเอง

เมื่อเวลา 20.40 น. วันที่ 22 ก.พ. พ.ต.ต.ก้องกิดากร ครามแสง สารวัตรสอบสวน สภ.คลองห้า ได้รับแจ้งมีเหคุยิงกันตาย 2 ศพ เหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่ 4/6 ม.14 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้ง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมทั้งรีบรุดไปตรวจสอบเพื่อเหตุพร้อมด้วย พ.ต.ท.ประยูร ประกอบจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.คลองห้า รรท.ผกก. พ.ต.ท.ดำเนินสฤษดิ์ คำแสน รอง ผกก.ป.สภ.คลองห้า พ.ต.ท.ยนธกิจ แพงวงค์ สวป.สภ.คลองห้า พร้อมกำลังชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 1 แพทย์เวรโรงพยาบาลคลองหลวง และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ในที้เกิดเหตุ บริเวณบ้านเลขที่ 4/6 เจ้าหน้าที่พบศพนายภาณุ เกาะโพธิ์ อายุ 51 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ 1 นัดเสียชีวิตอยู่บริเวณข้างบ้าน ห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ข้างบ้านเลขที่ 4/11 ม.14 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบศพนายพินิจ เกาะโพธิ์ อายุ 47 ปี ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ขมับขวา ข้างตัวนายพินิจฯ พบอาวุธปืน .357 ขนาด 4 นิ้ว ตกอยู่ข้างศพผู้เสียชีวิต
จากการสอบถาม นางสาวไพเราะ เกาะโพธิ์ 39 ปี กล่าวว่า ครอบครัวของตนเองมีพี่น้องด้วยกัน 4 คน โดยนายภาณุ เป็นพี่ชายคนที่ 2 ส่วนนายพินิจ เป็นพี่ชายคนที่ 3 ตนเองกลับจากขายของช่งงเวลาประมาณ 20.30 น. โดยพี่นุ นั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะดูโทรศัพท์ โดยความตั้งใจเพื่อรอหลานไปบ้านญาติที่คลองสาม ตนเองเข้าไปอาบน้ำ กำลังจะรีดผ้าเตารีดยัฃไม่ทันร้อนเลย แล้วก็ไม่มีเสียงอะไรใฟ้เอะใจเลย แต่มีเสียงคล้ายเสียงประทัดหรือเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ตอนแรกนึกว่าใครมาจุดประทัดหรือใครมายิงกัน จึงได้ตัดสินใจเปิดประตูออกไปดู ตอนเเรกไม่พบพี่ชาย แต่พอมองไปอีกทีพบว่าพี่ชายนอนอยู่ใต้โต๊ะ แล้วเห็นเลือดกอง แต่ไท่พบปืน แล้วตนเองก็เห็นพี่ชายอีกคนขับรถเข้าไปที่บ้านเขาข้างในตนเองจึงได้ตะโกนเรียกมันสุดเสียง อยากให้มาช่วย จากนั้นพี่ชายอีกคนที่อยู่บ้านใกล้ๆได้เดินออกมาดูก็พบว่าพี่นุ เสียเเล้ว หนูเลยให้วิ่งไปตามพี่ชายอีกคน แต่กผ้ไปพบว่าเขายิงตัวตายไปอีกคน
โดยส่วนปัญหา ก็เป็นปัญหาแบบพี่น้อง บ้านพวกหนูไม่ได้มีสมบัติ อะไรเยอะแยะที่ทางแบ่งเท่ากัน แต่ความพี่น้อง บางอย่างก็คือเถียงกัน แต่ 3-4 เดือนที่ผ่านมาไม่เคยมีปากมีเสียงกันมาเลย คำพูดสุกท้ายของพี่นุ ปุ้ยมาเอาตังไป 200 มาช่วยกันเติมน้ำมันวิดน้ำเข้าสวน แล้ววันนี้ทั้งวันพี่นุ ก็วิ่งดูในให้ทั้งวัน เพราะหนูทำสวนผัก ส่วนพี่ชายที่ยิงทำสวนตะไคร้ แล้วหนูมาสงสัยว่าไม่มีเสียงคนทะเลาะกันเลย มันมาถึงมันมายิงเลยหรอ มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะฆ่ากันตาย
ทางด้าน นางสาวณุทยา ทองเนื้อน้อย อายุ 47 ปี ภรรยาของ นายพินิจ เกาะโพธิ์ อายุ 47 ปี (มือปิน) กล่าวว่า โดยสามีไม่เคยบอกอะไรให้รู้เลย เขาก็แค่ถามว่ามีอะไรกินไหม ก่อนที่เขาจะขับรถจักรยานยนต์ออกไป ส่วนตนเองกับลูกก็อยู่ในบ้าน แล้วซักพักหลานก็โทรมาว่าอานุยองตัวตาย แล้วตนเองก็เห็นเขาขับรถเข้ามา ก็เลยจะเรียกให้ไปดูพี่เขา แล้วก็พยายามโทรหาแต่ไม่รับ จึงได้เดินออกมาดูก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ ก็เลยไปดูตอนแรกคิดว่าเขาเป็นลมืก่อนจะเห็นเลือดไหลที่หัวแล้ว
ส่วนสาเหตุแฟนตนเองก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง เรื่องพี่ๆน้องๆไม่เคยรู้เลย ตนเองก็ทำงานอยู่แต่ในบ้าน แต่ก็เคยได้ยินแค่ว่าพูดไม่เข้าหูกันประมาณนี้ แต่ก็ไม่เคยที่จะมีเรื่องด่า หรือทะเลาะชกต่อยกันไม่มีเลย
ทางด้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่จะเรียกพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้การกำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสืบหาสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มอบศพให้ทางมูลนิธิฯ นำส่งผ่าพิสูจน์ยังนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต พร้อมทั้งจะได้ให้ญาติเดินทางไปรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป