ศาลสอบคำให้การคดี “หนุ่ม กรรชัย”ฟ้อง “หมิ่นประมาท “ปู มัณฑนา”

“ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลสอบคำให้การคดี “หนุ่ม กรรชัย”ฟ้อง “หมิ่นประมาท ทนายเผยเพิ่มไม่หยุดสะสม 64 กรรม ชี้ไม่เอาค่าเสียหาย ขอให้รับโทษอาญา
วันนี้ (23 ก.พ.) ที่ศาลอาญา ศาลนัดสอบคำให้การในคดีที่นาย กรรชัย กำเนิดพลอย ยื่นฟ้อง นาง มัณฑนา หิมะทองคำ ความผิดฐาน หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
โดยวันนี้ นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจาก หนุ่ม เดินทางมาที่ศาล พร้อมกล่าวว่าวันนี้ตนมาตามนัดศาล หลังก่อนหน้าได้ฟ้อง ปู มัณฑนา ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ที่มาในวันนี้เพราะศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐาน โดยวันนี้มีด้วยกัน 2 คดี คดีแรกศาลได้ประทับรับฟ้องแล้ว ส่วนอีกคดีศาลได้นัดไต่สวนในวันนี้ ซึ่งทั้ง 2 คดี ได้ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เพียงแต่คนละกรรม เพราะต่างวันเวลา ยืนยันว่า หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้เรียกค่าเสียหาย เพียงแค่ต้องการให้รับโทษทางอาญาอย่างเดียว สำหรับวันนี้คดีที่ต้องไต่สวนมีทั้งหมด 22 กรรม รวมกับคดีที่เคยฟ้องก่อนหน้า ปู มัณฑนา โดนทั้งหมด 64 กรรม เพราะคุณหนุ่มกรรชัยกล่าว "ไว้ว่า ถ้าหากยังไม่หยุดโพสต์ ก็จะฟ้องไปเรื่อยๆ"
นายพรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ตนได้ยื่นคัดค้านปล่อยตัวชั่วคราว ทุกคดีที่เคยฟ้องไว้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล ว่าจะพิจารณาอย่างไร ที่ผ่านมาที่เขาให้การปฏิเสธ ศาลก็รับว่าคดีมีมูลแต่เชื่อว่าเขาน่าจะปฏิเสธเหมือนกันเพราะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อ และเขาไม่ได้เอ่ยชื่อจริงๆแต่มีความเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความของเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มี เพราะข้อความของเขามันชัดอยู่แล้ว
"วันนี้เขาจะสบายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานะของเขาเพราะเขาเป็นจำเลย ตลอดเวลาสิ่งที่เขาทำ และทุกอย่างที่เขาทำมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายทุกโพสต์ เขาอยากจะเปิดหน้าชนก็ให้เขาเปิดหน้าชน แต่ตนมีที่ป้องกันดี และทุกอย่างก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน และเรือนจำได้เปิดหน้าต้อนรับคนที่ไม่สำนึกในการกระทำ"นายพรศักดิ์ กล่าว