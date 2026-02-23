ป.ป.ส. ร่วมภาคี เฝ้าระวังรหัสลับอิโมจิ ค้ายาเสพติดออนไลน์

MGR Online - ป.ป.ส. ผนึกเครือข่ายภาคี สถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ตีแผ่รหัสลับอิโมจิ ซื้อขายยาเสพติดออนไลน์ ติวเข้มพ่อแม่-ครู รู้เท่าทันภัยเงียบโซเชียล
วันนี้ (23 ก.พ.) ตามนโยบายการทำงานเชิงรุกของ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยยาเสพติดบนโลกออนไลน์ เดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ครั้งสำคัญภายใต้หัวข้อ เปิดโลกคำแสลงยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยผนึกกำลังภาคีเครือข่าย บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันตีแผ่กลยุทธ์ของขบวนการค้ายาเสพติด ที่หันมาใช้ อิโมจิและคำแสลง เป็นรหัสลับเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบอัตโนมัติ (AI) และพุ่งเป้าเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ง่ายยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ข้อมูลจากหน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2568-2569 โดย น.ส.กนิษฐา ไทยกล้า เปิดเผยถึงแนวโน้มที่น่ากังวลว่า ปัจจุบันการซื้อขายยาเสพติดได้ขยายตัวจากตลาดมืด (Dark Web) มาสู่แพลตฟอร์มสาธารณะที่เยาวชนใช้งานเป็นประจำ เช่น X (Twitter) , Facebook และ Telegram ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ระบุสาเหตุสำคัญที่กลุ่มผู้ค้าต้องหันมาใช้อิโมจิและคำแสลง เนื่องจากต้องการหลบเลี่ยง นโยบายของแพลตฟอร์ม (Platform Policies) และระบบ AI ตรวจจับคำหยาบหรือสิ่งผิดกฎหมาย
โดยมีการประดิษฐ์คำแสลงใหม่ๆ ขึ้นมาใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลาย อาทิ “ไก่แดง” , “น้ำแข็ง” , ”ลิ้นฟ้า“ หรือ “สิงโต” รวมถึงใช้อิโมจิรูปวัตถุ ตัวเลข หรือขนม เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ลดทอนความน่ากลัว และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชน
ส่วนข้อมูลสถิติจากนักวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การจับกุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มีสถิติเพิ่มขึ้นถึง 50-100 คดี โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมายหลักในการซื้อขายคือ กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ค้ารายย่อย โดยรูปแบบการขายถูกพัฒนาเป็นระบบอีคอมเมิร์ซ มีการแจ้งราคาชัดเจน ระบุวิธีจัดส่ง เน้นความรวดเร็ว และมักมีการนัดแนะเพื่อรับส่งสินค้าในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 20.00 – 01.00 น.
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว นางปะภาสี คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประธานเปิดงาน "เปิดโลกคำแสลงยาเสพติด" เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ให้เท่าทันรหัสลับเหล่านี้ โดยภายในงานมีการอภิปรายเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายสาขา ได้แก่ 1. น.ส.กนิษฐา ไทยกล้า นำเสนอผลวิจัยรหัสลับอิโมจิในตลาดยาออนไลน์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) , 2. นายพุฒิพงศ์ ดำรงค์เผ่า ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงินและสังคมออนไลน์ (สำนักงาน ป.ป.ส.) , 3. น.ส.ณัชชา หงษ์โต กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) และ 4. น.ส.ดนยา อ่อนละออ นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ผู้เชี่ยวชาญการปรับพฤติกรรมเยาวชน จาก "ป๊าม้าพลัส" (องค์กร Spin-off มหาวิทยาลัยมหิดล)
ในด้านการปราบปราม สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง เฝ้าระวังพัสดุออนไลน์ ที่ส่งถึงบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นช่องทางหลักที่ผู้ค้าใช้จัดส่งยาเสพติดในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ในมิติด้านการป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม เตรียมประสานความร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายผลการทำงานลงลึกถึงระดับครอบครัวและสถานศึกษา มุ่งเน้นการให้ความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานอย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการทุกมาตรการ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการทำงานเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
ขอความร่วมมือพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หากพบบุตรหลานใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์อิโมจิที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายยาเสพติด ควรเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมลูกหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าไปใช้ยาเสพติด
หากพบเบาะแสยาเสพติด หรือพฤติกรรมต้องสงสัยว่าค้ายาเสพติด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกข้อมูลปลอดภัยและเป็นความลับ