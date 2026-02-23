"เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" สุขภาพยังแข็งแรง ส่วน "อ.เชน" นั่ง รมว.อว. เป็นเรื่องของพรรค

MGR Online - "เอม" พินทองทา ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" เผยคุณพ่อสุขภาพแข็งแรง ใกล้ครบ 6 เดือน ส่วนกระแส "อ.เชน" นั่งเก้าอี้ รมว.อว. ให้ถามพรรคเพื่อไทย
วันนี้ (23 ก.พ.) เวลา 11.10 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนยกมือไหว้สวัสดีทักทายกัน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 42 ตั้งแต่ถูกคุมขังเมื่อวันที่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 11.40 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม น.ส.พินทองทา ได้ออกมาพูดคุยกับคนเสื้อแดงที่รอต้อนรับและให้กำลังใจ ว่า คุณพ่อสุขภาพดี อีก 2 อาทิตย์ก็อยู่ครบ 6 เดือนแล้ว แต่ก็ต้องต่อ นอกจากนี้ วันนี้ตนได้พูดคุยกับคุณพ่อ ก็เป็นการถามไถ่ให้กำลังใจทั่วไป
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีกระแสข่าว ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หรืออาจารย์เชน จะมานั่งเก้าอี้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) ทางคุณทักษิณมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือไม่ ปรากฏว่า น.ส.พินทองทา ตอบว่า ตนยังไม่ได้ถามเลย เพราะเห็นว่าถ้าถามการเมือง คุณพ่อก็บอกว่าให้เป็นเรื่องของพรรค แต่ก็ไม่ได้มีอะไร
เมื่อถามว่าคุณทักษิณโอเคหรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยได้เก้าอี้รัฐมนตรีถึง 8 เก้าอี้ คือ 4 รัฐมนตรีว่าการ และ 4 รัฐมนตรีช่วยว่าการ นั้น น.ส.พินทองทา ยิ้มและเลี่ยงตอบว่า คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงดี และยกมือไหว้ จากนั้นขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางกลับทันที