นายกสภาทนายความ จี้ดำเนินคดีคนไล่ยิงข่มขู่ทนายความ-เจ้าพนักงาน ไม่ให้บังคับคดีตามคำพิพากษา ที่จ.สุราษฏ์ธานี

นายกสภาทนายความ ห่วงเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนไล่ยิง ข่มขู่ทนายความ-เจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ให้บังคับคดีตามคำพิพากษา ที่จ.สุราษฏ์ธานี
เมื่อวันที่ 22 ก.พ .ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความแถลงการณ์ กรณี เหตุใช้อาวุธปืนขัดขวางการบังคับคดีในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานีว่าสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ 13 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล ได้มีบุคคลใช้อาวุธปืนไล่ยิงและข่มขู่ทนายความและเจ้าพนักงานบังคับคดี จนต้องหลบหนีเพื่อความปลอดภัย
สภาทนายความขอประณามการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรงที่สุด การใช้ความรุนแรงต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย มิใช่เพียงการกระทำผิดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการท้าทายอำนาจศาล และบั่นทอนหลักนิติรัฐ อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย
การบังคับคดีเป็นขั้นตอนตามกฎหมายภายใต้คำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว การขัดขวางด้วยอาวุธ ย่อมเข้าข่ายความผิดอาญาร้ายแรง และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยรวม
ในฐานะนายกสภาทนายความขอเรียกร้องให้
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
2.เพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ทนายความและเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่
3.กำหนดแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต
ขอยืนยันว่า จะยืนหยัดเคียงข้างทนายความผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน และจะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของวิชาชีพ และความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรม
มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา ขณะที่ ทนายวินัฏชดา สังขเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ และโจทก์ เดินทางไปยังพื้นที่หมู่ 13 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นสวนยางพารา
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายบังคับคดีไปปิดประกาศอยู่นั้น สามีของลูกหนี้ได้ใช้อาวุธปืนไล่ยิงใส่กลุ่มทนายความและเจ้าหน้าที่อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ส่งผลให้ฝ่ายโจทก์ได้รับบาดเจ็บ จากคมกระสุน
ทนายความและเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดจากการไล่ยิงอย่างกระชั้นชิด