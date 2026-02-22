ปิดจ๊อบ ตำรวจจราจรกลางรวบแก๊งเด็กแว๊นวิภา 17 ราย ยึดจยย. 14 คัน ศาลสั่งจำคุก–ปรับ ริบรถของกลาง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผบช.น.ดูแลงานจราจร พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.
พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม ผกก.2 บก.จร. พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.
พ.ต.ท.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.จร.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. และ ตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ร่วมจับกุมเด็กและเยาวชน 10 ราย ผู้ใหญ่ 7 ราย พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ของกลาง 14 คัน บริเวถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก บริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถึงบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง กลับรถถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ามุ่งหน้าแยกสุทธิสาร รวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะ และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย บนถนนวิภาวดีรังสิต
สืบเนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย “โครงการถนนปลอดภัยวิภาวดี” ปิดจ๊อบแก๊งแข่งรถในพื้นที่วิภาวดี ติดตามจับกุมถึงบ้าน โดยตำรวจจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต / ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้ถนน ถนนวิภาวดีรังสิต กรณีมีกลุ่มรถจักรยานยนต์รวมตัวกันในช่วงเวลากลางดึก ขับขี่เต็มทุกช่องทางจราจร ใช้ความเร็วสูง และมีลักษณะหมอบขับคล้ายการประลองความเร็วในทางสาธารณะ ก่อให้เกิดความหวาดเสียวและเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น
เหตุเกิดในช่วงเดือน ม.ค.2569 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนสืบสวนอย่างต่อเนื่อง รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด ภาพถ่าย และข้อมูลทะเบียนรถ จนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิด และออกหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวน จากการสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดรวมตัวบริเวณปากซอยวิภาวดี 17 ก่อนเคลื่อนขบวนไปตามถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก มุ่งหน้าบริเวณคลังสินค้า แล้วกลับรถเข้าสู่ฝั่งขาเข้า ผ่านหน้า ท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อเนื่องถึงแยกสุทธิสาร โดยตลอดเส้นทางมีพฤติการณ์ขับขี่เต็มทุกช่องทาง ใช้ความเร็วสูง หมอบซิ่ง และกีดขวางการจราจร ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
ภายหลังการขยายผลและติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18 -19 ก.พ. 2569 ผู้ต้องหาได้เข้ารายงานตัวรวมทั้งสิ้น 17 ราย แบ่งเป็น เด็กและเยาวชน 10 ราย ผู้ใหญ่ 7 ราย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางรวม 14 คัน ข้อหาแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น”
ส่วนผลการดำเนินทางคดี ศาลแขวงพระนครเหนือ พิพากษา ผู้ใหญ่ 7 ราย จำคุก 1 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี และริบรถของกลางเด็กและเยาวชน 10 ราย ส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป