ปิดจ๊อบ ตำรวจจราจรกลางรวบแก๊งเด็กแว๊นวิภา 17 ราย ยึดจยย. 14 คัน ศาลสั่งจำคุก–ปรับ ริบรถของกลาง

โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผบช.น.ดูแลงานจราจร พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.
พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม ผกก.2 บก.จร. พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.
พ.ต.ท.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.จร.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. และ ตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ร่วมจับกุมเด็กและเยาวชน 10 ราย ผู้ใหญ่ 7 ราย พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ของกลาง 14 คัน บริเวถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก บริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถึงบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง กลับรถถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ามุ่งหน้าแยกสุทธิสาร รวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะ และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย บนถนนวิภาวดีรังสิต

สืบเนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย “โครงการถนนปลอดภัยวิภาวดี” ปิดจ๊อบแก๊งแข่งรถในพื้นที่วิภาวดี ติดตามจับกุมถึงบ้าน โดยตำรวจจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต / ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้ถนน ถนนวิภาวดีรังสิต กรณีมีกลุ่มรถจักรยานยนต์รวมตัวกันในช่วงเวลากลางดึก ขับขี่เต็มทุกช่องทางจราจร ใช้ความเร็วสูง และมีลักษณะหมอบขับคล้ายการประลองความเร็วในทางสาธารณะ ก่อให้เกิดความหวาดเสียวและเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น

เหตุเกิดในช่วงเดือน ม.ค.2569 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนสืบสวนอย่างต่อเนื่อง รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด ภาพถ่าย และข้อมูลทะเบียนรถ จนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิด และออกหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวน จากการสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดรวมตัวบริเวณปากซอยวิภาวดี 17 ก่อนเคลื่อนขบวนไปตามถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก มุ่งหน้าบริเวณคลังสินค้า แล้วกลับรถเข้าสู่ฝั่งขาเข้า ผ่านหน้า ท่าอากาศยานดอนเมือง ต่อเนื่องถึงแยกสุทธิสาร โดยตลอดเส้นทางมีพฤติการณ์ขับขี่เต็มทุกช่องทาง ใช้ความเร็วสูง หมอบซิ่ง และกีดขวางการจราจร ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

ภายหลังการขยายผลและติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18 -19 ก.พ. 2569 ผู้ต้องหาได้เข้ารายงานตัวรวมทั้งสิ้น 17 ราย แบ่งเป็น เด็กและเยาวชน 10 ราย ผู้ใหญ่ 7 ราย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางรวม 14 คัน ข้อหาแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น”

ส่วนผลการดำเนินทางคดี ศาลแขวงพระนครเหนือ พิพากษา ผู้ใหญ่ 7 ราย จำคุก 1 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี และริบรถของกลางเด็กและเยาวชน 10 ราย ส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป










