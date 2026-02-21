รวบคาผ้าเหลือง!โชเฟอร์ตีนผี ซิ่งชนคนตาย ก่อนหนีมาบวชวัดดังย่านลาดพร้าว

ตำรวจคอมมานโดตามรวบโชเฟอร์รถตู้ตีนผี ซิ่งฝ่าสัญญาณไฟชนคนดับ ก่อนหนีคดีมาบวชวัดดังย่านลาดพร้าว
วันนี้ (21 ก.พ.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.3 บก.ปพ. พ.ต.ท.ธรนัส มูลมานัส สารวัตร กก.3 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายจำเริญ อายุ 64 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดยโสธรที่ 48/2568 ข้อหา “กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” ได้บริเวณลานวัดแห่งหนึ่ง ภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ขณะนายจำเริญผู้ต้องหาขับรถตู้โดยสาร ในวันเกิดเหตุหลังส่งผู้โดยสารเสร็จแล้ว ระหว่างขับรถกลับบ้านพักได้ผ่านทางแยก ซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรสีแดงกระพริบ แต่ผู้ต้องหากลับขับผ่านด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตคาที่
ภายหลังคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดี ก่อนหลบหนีไปบวชเป็นพระ เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ และตัดขาดการติดต่อกับบุคคลภายนอก เนื่องจากเกรงว่าจะถูกตำรวจตามตัวพบ ต่อมา เจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสว่า ผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวและบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ย่านลาดพร้าว จึงเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงพาไปลาสิกขา ก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดยโสธร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป