ปคม.ทลายคาราโอเกะเมืองมะขามหวานลอบค้ากาม

ตำรวจ ปคม.ทลายคาราโอเกะเมืองมะขามหวานลอบค้าประเวณี รวบแม่เล้า-สาวขายบริการ สารภาพได้ค่าตัว 1,500 บาท จ่ายให้ร้าน 300 บาท
วันนี้ (21 ก.พ.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.4 บก.ปคม. พ.ต.ท.วีรพงค์ สีลินลี สว.ฯ ช่วยราชการ กก.4 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นางทองกุล หรือ “หญิง” อายุ 53 ปี ในข้อหา “เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ จับกุม น.ส.สาธินีฯ อายุ 21 ปี ข้อหา “เข้าติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลในที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณี อันเป็นการเปิดเผยและก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชน” ได้ในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง หมู่ 6 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า ร้านคาราโอเกะในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ลักลอบแฝงค้าประเวณี จึงส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปใช้บริการ พบว่าร้านดังกล่าวเป็นคาราโอเกะแบบตู้หยอดเหรียญ มีพนักงานหญิงนั่งดื่มกับลูกค้าจำนวน 4 คน คิดค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท ระหว่างนั้น น.ส.สาธินี หนึ่งในพนักงาน ได้มาเสนอขายบริการทางเพศในราคา 1,500 บาท แจ้งว่าต้องแบ่งรายได้ให้ทางร้าน 300 บาท ส่วนตนเองได้รับ 1,200 บาท
เมื่อสายลับตอบตกลง จึงส่งมอบเงินล่อซื้อจำนวน 2,000 บาท ให้ น.ส.สาธินี ก่อนนำเงินไปส่งต่อให้ นางทองกุล ผู้ดูแลร้านเก็บไว้ จากนั้น น.ส.สาธินี พาสายลับไปยังห้องพักหมายเลข 3 ซึ่งเป็นห้องแถวภายนอกอาคาร โดยมีการเรียกเก็บค่าห้องเพิ่มอีก 150 บาท กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ชุดสืบสวนส่งสัญญาณให้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมทันที พร้อมตรวจยึดธนบัตรล่อซื้อไว้เป็นหลักฐาน นำตัวผู้ต้องหาทั้งสอง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พุเตย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป