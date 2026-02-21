รวบคาอู่ ! ร.ต.อ.นอกราชการ ซื้อรถโจรกรรม เตรียมแยกอะไหล่ขาย

ตำรวจทางหลวงรวบ ร.ต.อ.นอกราชการ ซื้อรถโจรกรรมชาวเกาหลีใต้ ยึดคัมรี่ป้ายแดงปลอมคาอู่เมืองกาญจนฯ เตรียมแยกอะไหล่ขาย เจ้าตัวอ้างรับจำนำ 3.5 แสนไม่ทราบเป็นรถถูกขโมยมา
วันนี้ (21 ก.พ.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ต.กฤษฎา พ่วงปาน สว.ทล.6 กก.2 บก.ทล. นำกำลังเข้าจับกุม ร.ต.อ.ไทย (นามสมมติ) อายุ 58 ปี อดีตข้าราชการตำรวจ ในข้อหา “ปลอมแปลงเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม และร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร” พร้อมของกลาง รถเก๋งโตโยต้า คัมรี่ สีเทา 1 คัน และแผ่นป้ายทะเบียนปลอมป้ายแดง จำนวน 2 แผ่น ได้ที่อู่รถแห่งหนึ่ง พื้นที่ ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับการประสานจาก สน.ประชาชื่น ว่า มีรถเก๋งโตโยต้า รุ่นคัมรี่ สีเทา ซึ่ง Mr.SEO ฯ สัญชาติเกาหลีใต้ แจ้งความไว้ว่า ถูกคนรู้จักชาวเกาหลีใต้ด้วยกันขโมยไปจากศูนย์โตโยต้า ในพื้นที่ สน.ประชาชื่น ต่อมาพบเบาะแสรถคันดังกล่าวขับมุ่งหน้าไป จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามเส้นทางหลบหนี กระทั่งมาถึงอู่ซ่อมรถดังกล่าว ซึ่งเป็นอู่ลักษณะแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
เมื่อเข้าตรวจสอบ พบรถเก๋งคันดังกล่าวจอดอยู่บริเวณลานด้านในอู่ โดยมี ร.ต.อ.ไทย แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่นำรถมาจอดไว้ โดยพบว่า ฝากระโปรงหน้ารถยังอุ่นอยู่ แต่ถูกถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบไฟฟ้า ตัวรถยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จากการตรวจสอบหมายเลขตัวรถพบตรงกับรถที่มีการแจ้งความหาย และยังติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมป้ายแดง จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันที
สอบสวน ร.ต.อ.ไทย ให้การว่า รถคันดังกล่าวตนรับซื้อมาจาก นายชาติ (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง) ที่โกดังย่านพุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม โดยอ้างว่านายชาตินั้นรับจำนำรถมาจากชาวเกาหลีใต้อีกทอดหนึ่ง และตนใช้เงินส่วนตัว จำนวน 350,000 บาท เป็นค่ารับจำนำ ก่อนจะขับรถมาจอดที่อู่ดังกล่าวได้ไม่นาน ก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ทั้งนี้ตนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป