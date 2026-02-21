บุกจับจีนเทาลอบขายแก๊สหัวเราะ ยึดของกลาง 500 ถัง มูลค่ากว่า 1 ล้าน

ตำรวจ ปอศ. บุกจับจีนเทาลอบขายแก๊สหัวเราะให้กลุ่มวัยรุ่นนักเที่ยวสูดดม ยึดของกลาง 500 ถัง มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สารภาพทำหน้าที่ดูแลและส่งสินค้าตามออเดอร์ให้กับนายทุนชาติเดียวกัน แลกค่าจ้างเดือนละ 3 หมื่นบาท
วันนี้ (21 ก.พ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการพล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ.นำกำลังจับกุม นายไป๋อายุ 54 ปีสัญชาติจีนพร้อมของกลางแก๊สหัวเราะ (แก๊สไนตรัสออกไซด์) จำนวน 500 ถัง มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้จับกุมขบวนการลับลอบนำเข้าและจำหน่ายแก๊สหัวเราะหรือไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide: N₂O) รายใหญ่เมื่อช่วงเดือน ม.ค.69 ที่ผ่านมา จนพบเครือข่ายกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่ติดต่อซื้อขายกับเครือข่ายเดิม ยังคงมีการลับลอบจำหน่ายสินค้าชนิดนี้อยู่ จึงติดตามเฝ้าสังเกตการณ์เรื่อยมา
ต่อมาตรวจสอบพบเป้าหมายในครั้งนี้มีสถานที่เก็บสินค้าไว้ย่านรามคำแหง มักจะนำแก๊สฯใส่ไว้ในกล่องสินค้าให้รถจักรยานยนต์ นำไปส่งให้กับลูกค้าที่สั่งผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จึงขอหมายค้นศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย พบนายไป๋ กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงกล่องใส่สินค้าออกมาจากบ้าน จึงแสดงตัวขอตรวจค้นพบ แก๊สหัวเราะ อยู่ภายในกล่องลังสำหรับส่งสินค้า 2 ถัง จากนั้นได้เข้าตรวจค้นภายในบ้านพบ แก๊สหัวเราะ รวม 500 ถัง
สอบสวน นายไป๋ รับสารภาพว่า เป็นผู้ดูแลสถานที่และสินค้าของกลางดังกล่าว ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างชาวจีนที่อยู่ต่างประเทศเดือนละ 30,000 บาท เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร" ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2.บก.ปอศ. พร้อมขยายผลจับกุมกลุ่มนายทุนมาดำเนินคดีต่อไป
พ.ต.อ. นฤพนธ์ ฝากเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทั้งหลายที่ซื้อแก๊สหัวเราะใส่ลูกโป่งเพื่อสูดดมให้รู้สึกเพลิดเพลินและเคลิบเคลิ้มว่า อาจส่งผลอันตรายถึงตายได้ เนื่องจากแก๊สที่บรรจุในลูกโป่งคือแก๊สไนตรัสออกไซด์ หากสูดดมเข้าไปมาก แก๊สจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในปอดและในระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ร่างกายไม่สามารถควบคุมระบบหายใจหรือประสานการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ได้ อาจทำให้หกล้ม ได้รับบาดเจ็บ และหมดสติ หากสูดดมบ่อยครั้งเป็นเวลานานจะทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม มึน ชา กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย เหน็บชาบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้า รับความรู้สึกไม่ได้ ร้ายแรงสุดอาจเสียชีวิตได้