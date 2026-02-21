รวบหนุ่มเปิด บช.ม้า ให้สแกมเมอร์ตุ๋นดาราสาว"เบสท์ ชนิดาภา" สูญเงินกว่า 1.2 ล้าน

ตำรวจคอมมานโดตามรวบหนุ่มเปิดบัญชีม้า ให้แก๊งสแกมเมอร์หลอก ดาราสาว"เบสท์ ชนิดาภา" สูญเงินกว่า 1.2 ล้าน อ้างถูกบังคับให้เปิดบัญชี
วันนี้ ( 21 ก.พ.) พ.ต.อ บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.บก ปพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศตวรรษ บุญมี ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายสมชาย (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 1073/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค.68 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำข้อมูล เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าน่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนฯ" ได้บริเวณหน้าห้องพักไม่มีเลขที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 พ.ค.68 เบสท์ ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ ดารานักแสดง ได้พบเห็นผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “Marketing Influencer” โพสต์โฆษณาหาอินฟลูเอ็นเซอร์ นักรีวิวโรงแรมในเฟซบุ๊ก ทำให้เกิดสนใจหลงเชื่อติดต่อสมัครไป ก่อนจะให้โหลดแอปพลิเคชันเทเลแกรม เพื่อติดต่อสื่อสาร จากนั้นคนร้ายแจ้งว่าผ่านการรีวิวแล้ว และให้ส่งข้อมูลเลขบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าตอบแทน
ต่อมาคนร้ายแจ้งว่า ผู้เสียหายเข้า ร่วมกลุ่มงาน Influencer & AgentGroup123 แล้ว ก่อนจะเปลี่ยนมาทำกิจกรรมรีวิวโพรโมตเพิ่มยอดการขายโรงแรม ในแอปพลิเคชัน Agoda หลังจากนั้นยังหลอกให้เชื่อว่าได้เงินกำไรจริง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินไปลงทุนเพื่อหวังเงินเปอร์เซ็นกำไรจากการรีวิว โดยครั้งแรกๆ ได้ผลตอบแทนมาจริง รวมทั้งถูกให้เข้ากลุ่มลงทุนระดับวีไอพี ต้องหาเงินมาลงทุนตามเวลาที่กำหนดพร้อม ๆ กัน
จากนั้นเมื่อโอนไม่ทันจะถูกกดดันจากกลุ่มหน้าม้า จำต้องปล่อยไปเลยตามเลยเพราะคิดว่าน่าจะได้ผลตอบแทนคืนกลับมา รวมโอนไป 8 ครั้ง เป็นเงิน 1,201,760 บาท แต่พอต้องการถอนเงินทพนคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงทำให้ผู้เสียหายรู้ตัวว่าโดนหลอก จึงไปแจ้งความไว้ที่ สน.ทองหล่อ จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจคอมมานโดตามจับผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งบัญชีที่รับโอนเงินได้ดังกล่าว
สอบสวนนายสมชาย ให้การปฏิเสธ อ้างว่า เคยเข้าไปคุยในกลุ่มหางาน ชื่อกลุ่มรับงานระยอง มีผู้หญิงคอมเมนต์ ว่าจะจัดหางานให้ พอติดต่อคุยกัน แล้ว กลับถูกหลอกให้ไปที่ชายแดน เมื่อไปถึงได้มีคนมาตัวนำไปเปิดบัญชีจับแสกนหน้า แล้วยึดบัญชี จึงรู้ตัวว่าโดนหลอกก่อนแอบหนีกลับมาโดยเส้นทางธรรมชาติ จึง ลนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อ ดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป