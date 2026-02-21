ผบ.ตร. สั่งเร่งล่าตัวคนร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผา “มอลลี่” สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ กำชับตำรวจภูธรภาค 9 และ ภ.จว.สงขลา ติดตามสืบสวนอย่างใกล้ชิด เร่งจับกุมผู้ก่อเหตุ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (21 ก.พ.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏการกระทำความผิดในทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณสุนัข อันส่งผลซึ่งสะเทือนต่อจิตใจพี่น้องประชาชน และได้เป็นที่สนใจแก่สื่อมวลชน คนร้ายได้กระทำการทารุณกรรมสัตว์ โดยใช้น้ำมันราดและจุดไฟเผาสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ชื่อ "มอลลี่" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองสงขลา และภายหลังสุนัขได้ตายลงในเวลาต่อมานั้น
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการสืบสวนสอบสวนเรื่องในลักษณะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้เร่งรัดการสืบสวน สอบสวน ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีอาญา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความจริงปรากฏต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด