บุกฐานสแกมเมอร์ช่องจอม! ทบ.-จเรตร.สนธิกำลัง เก็บหลักฐาน พบจัดฉากหน่วยงานรัฐลวงเหยื่อข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (19 ก.พ.) พล.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก ในฐานะหัวหน้าฝ่ายข่าว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ( หน.ฝขว.ศปก.ทบ.) พร้อมคณะ ร่วมกับ พล.ต.ท. อรรถสิทธิ์ สุดสงวน จเรตำรวจ (จตร.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพื้นที่แหล่งสแกมเมอร์ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมีผู้แทน กองทัพภาคที่ 2 และหน่วยกำลังในพื้นที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนการปฏิบัติ
โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังเป็น 4 ชุด เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ จากการเข้าตรวจสอบ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของขบวนการสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ โดยพบอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อจำนวนมาก อาทิ การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การชักชวนลงทุน และการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมหลายประเทศ นอกจากนี้ยังพบการจัดฉากสถานที่เลียนแบบหน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินของต่างประเทศ เพื่อใช้ในการหลอกลวงเหยื่อ
ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและจัดกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดภารกิจ ตลอดจนพร้อมสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ไปใช้ในการสืบสวน และขยายผลปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศต่อไป