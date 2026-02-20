รวบ “ออแกไนซ์ดัง” เทงานวิวาห์เหยื่อหลายราย สูญเงินกว่า 3 ล้านบาท

MGR Online - ปคบ. ตามจับ กรรมการ บ.ออแกไนซ์ อ้างรับจัดงานวิวาห์แต่ไม่เป็นตามสัญญา ผู้เสียหายหลายรายแห่แจ้งความ อ้างอุบัติเหตุ-บัญชีโดนอายัด
วันนี้ (20 ก.พ.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. และ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.กฤษณ์ พิพัฒน์พูนสิริ สว.กก.1 บก.ปคบ. , ร.ต.ต.สุทธิพงษ์ พรมมิ รอง สว. (ป.) กก.1 บก.ปคบ. , ด.ต.ปราโมทย์ ของโพธิ์ , ด.ต.พิเชษฐ์ ชมขวัญ , ด.ต.ภาณุ โพธิ์เจริญ , ส.ต.อ.ฐิติพงษ์ ขวัญเมือง , ส.ต.ท.ภูริทัต ปูเงิน ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคบ.
ร่วมจับกุม นายกฤษณพล ทองคงอ่วม อายุ 39 ปี กรรมการบริษัท โพเลนาดกรุ๊ป จำกัด ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 774/2569 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2569 ความผิดฐาน "ฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" โดยจับกุมได้บริเวณหน้าบ้านพักไม่มีเลขที่ ซอยอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ก.พ.69 มีผู้เสียหาย 30 ราย ได้รับความเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท เข้าร้องทุกข์ต่อ พงส.บก.ปคบ. ให้ดำเนินคดีกับ กรรมการบริษัท โพเลนาดกรุ๊ป จำกัด กับพวก ที่หลอกลวงรับจ้างจัดงานแต่ง ผ่านเฟซบุ๊ก "รับจัดงานแต่ง Polaynad wadding plan" โดยมีผู้ต้องหารายหนึ่ง เคยมีการแจ้งความไว้ที่ สน.สุทธิสาร และมีการออกหมายจับไว้แล้วนั้น ซึ่งเมื่อเดือน ธ.ค.68 ได้จ้างบริษัทออแกไนซ์ดังกล่าว รับจ้างจัดงานแต่งงาน งานพิธีการต่างๆ โดยรู้จักผ่านทางเพจชื่อดัง
พฤติกรรมของออแกไนซ์ จะเรียกรับเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า แล้วไม่มาตามนัด โดยมักจะให้ลูกค้าโอนเงินค่ามัดจำหรือค่าบริการเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน แต่เมื่อถึงวันจัดงานแต่งกลับแจ้งว่า ไม่สามารถมาทำงานตามกำหนดได้ พร้อมแนะนำให้ไปจ้างออแกไนซ์อื่นมาจัดแทน
นอกจากนี้ ยังอ้างว่า “บัญชีธนาคารหลักถูกระงับ” ทำให้ไม่มีเงินซัพพอร์ต ค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ โดยยืนยันว่าจะทยอยคืนเงินให้ แต่จนถึงปัจจุบันผู้เสียหายหลายรายยังไม่ได้รับเงินคืนตามที่ตกลงไว้ กลุ่มผู้เสียหายได้รวบรวมหลักฐาน ทั้ง สัญญาจ้าง สลิปการโอนเงิน และบันทึกการสนทนา เพื่อเข้าพบ พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. แจ้งความดำเนินคดีออแกไนซ์รายนี้ตามกฎหมายต่อไป
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนทราบว่า นายกฤษณพล ทองคงอ่วม กรรมการ บริษัท โพเลนาดกรุ๊ป จำกัด มีผู้เสียหายแจ้งร้องทุกข์ไว้ที่ สน.สุทธิสาร และมีหมายจับศาลอาญา ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ภายในซอยอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ จึงเดินทางไปตรวจสอบ และเฝ้าสังเกตการณ์ ต่อมาพบผู้ต้องหาปรากฏตัว จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหา ก่อนควบคุมตัวนำส่ง พนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป