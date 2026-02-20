สำนักพุทธ ยันไม่นิ่งนอนใจ แจ้งคณะผู้ปกครองสงฆ์ ร่อนหนังสือเรียก เจ้าอาวาสวัดดังชี้แจง คลิป สีกาทะเลาะว่อนโซเชียล

ผอ.สำนักพุทธ จ.นนทบุรี ยืนยันรายงานคณะผู้ปกครองสงฆ์แล้ว พร้อมทำความจริงให้กระจ่าง เผยเจ้าอาวาสต้นเรื่อง ร่องหนไม่หลับวันมา 5 วัน
จากกรณีโลกโซเชียลโพสต์ข้อความว่า ฉาววงการสงฆ์เดือด !! 2 สาวเปิดศึกปะทะคารม ปมสัมพันธ์เจ้าคณะตำบล/เจ้าอาวาสวัดดังย่านบางกรวยโดยเหตุการณ์ในคลิปเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.พ.69 ที่ผ่านมาเจ้าค่ะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พบพระแก่นจัน ซึ่งเป็นพระลูกวัด เล่าว่า พระครูนันทจรณธรรม หรือพระครู A เจ้าอาวาสวัดไม่อยู่ท่านไปปฎิบัตธรรม ได้ 2-3 วันแล้ว และตามที่มีการโพสต์คลิปลงในโซเชียลที่มีผู้หญิงถกเถียงกันและพูดหยาบคายและมีชื่อพระครู A ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นยืนยันไม่เป็นความจริงเขาน่าจะดื่มเมาแล้วพูดไปสนุกปากถกเถียงกันทำให้เจ้าอาวาสเสื่อมเสียซึ่งมันไม่ใช่ความจริงอย่างที่เป็นไปในคลิป
ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งชื่อนางสาวเจน มีบ้านอยู่ใกล้วัดสักใหญ่ ที่พระอาจารย์เอซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลและเป็นเจ้าอาวาสวัด เผยรายละเอียดว่า คลิปที่โพสต์ลงในโซเชียล นั้นเป็นเรื่องจริง โดยผู้หญิงที่ใส่เสื้อลายขาวดำคือเมียหลวงมีลูกกับเจ้าอาวาส ส่วนผู้หญิงเสื้อดำที่ยืนโต้เถียงนั้นเป็นสาวเมียนมาร์ ทำหน้าที่แม่ครัว-กวาดลานวัดและเป็นเมียของเจ้าอาวาสอีกคน โดยเจ้าอาวาสดูแลส่งเสียให้เงินไปทำจมูก เป็นคลิปที่โต้เถียงกันในช่วงเวลากลางคืน โดยทางฝ่ายเมียหลวงจับได้ว่าเจ้าอาวาสให้เงินสาวเมียนมาร์รายนี้ไปทำจมูก
ส่วนในคลิปต่อมาเป็นช่วงกลางวันที่เมียหลวงเดินทางไปบ้านของนางสาวฟ้า เมียอีกคนหนึ่งของเจ้าอาวาสที่ได้เงินไปทำหน้าอกมา เป็นการพูดคุยระหว่างเมียหลวงกับแม่ของสามีนางสาวฟ้า โดยเมียหลวง เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังว่าเจ้าอาวาสซึ่งมีลูกกับตนเองไปได้สาวเมียนมาร์ที่ทำหน้าที่กวาดลานวัดเป็นแม่ครัวมาทำเมียอีกคน ก่อนจะไปมีสัมพันธ์สวาทกับนางสาวฟ้าซึ่งมีผัวเป็นตัวตนแล้วให้เงินไปทำหน้าอก ตนจึงอยากให้ทางแม่ผัวของนางสาวฟ้ารับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น และ อยากให้ตรวจสอบ เงินวัดที่ได้จากการทำ บุญมา จำนำนวน 1 ล้านบาท แต่จริงแล้วมีเงินเข้าวัดเพียง 3 แสนอีก 7 แสนบาทหายไปไหนชาวบ้านเคลือบแคลงสงสัยมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านเองยังไม่เชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าพระอาจารย์เอ เป็นเจ้าอาวาสที่มีนิสัย ดีเป็นกันเองกับชาวบ้าน หากเป็นเรื่องจริงก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ได้ก็คงหมดศรัทธาและอยากให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงมาหาข้อมูลรายละเอียดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นมายังไงกันแน่
เวลาต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับคลิปจากชาวบ้านส่งมาให้ โดยในคลิปเป็นการพูดคุย สนทนากันระหว่างเจ้าอาวาสวัดกับสีกาปอง ซึ่งเป็นเมียหลวงและมีลูกด้วยกัน พูดคุยด่าทอโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเรื่องชู้สาว โดยสีกาตองกล่าวหาว่าเจ้าอาวาสไปหลับนอนกับผู้หญิงอื่นไม่ยอมกลับกุฎิ และจับได้ว่ากำลังตีตัวออกห่างนอกใจตัวเอง ส่วนบรียากาศภายในวัดสักใหญ่ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วันนี้พบว่าเจ้าอาวาสไม่ได้อยู่ที่กุฎิวัดออกไปปฎิบัตธรรมที่ต่างจังหวัด จากการสอบถามพระชัยพล ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด เล่าว่า เจ้าอาวาสออกไปปฎิบัติธรรมที่จังหวัดลพบุรีอีก 5 วันถึงจะกลับมาที่วัด ซึ่งเท่าที่ทราบเจ้าอาวาสรูปนี้คบผู้หญิงพร้อมกันถึง 4 คน คือ 1.สีกาปอง(นามสมมุติ) 2.สีกากร เป็นโยมอุปฐาก 3.สีกาแซะ (ชาวเมียนมาร์) ทำหน้าที่แม่ครัว-กวาดบานวัด และ 4.สีกาฟ้าเป็นเด็กข้างวัด ซึ่งผู้หญิงทั้ง 4 คน อาตมาให้ออกจากวัดไปหมดแล้วและทุกอย่างต้องรอความชัดเจนจากเจ้าอาวาสกลับมาชี้แจง ซึ่งในคลิปที่มีโยมผู้หญิมีปากเสียงกับพระก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าอาวาสกับสีกาปองจริง
ทางด้าน นายชีวิน อภิบาลบุญชัย ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า เบื้องต้นได้ประสานไปทางเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ซึ่งรับปากว่าจะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงตรวจสอบในอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของท่าน โดยจะมีการเรียกพยานหรือผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงในประเด็นที่มีการเผยแพร่ตามที่เป็นข่าวในคลิป สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรียังไม่ทราบรายละเอียดเป็นเรื่องของบุคคลในคลิปและผู้ถูกหาพาดพิง ถามว่าหลักฐานชัดไหมเราก็ยังไม่รู้เป็นแค่บุคคลพูดกันเราไม่สามารถชี้นำหรือชี้ชัดเลยว่าหลักฐานชัดแค่ไหน เป็นเรื่องจริงมากน้อยเพียงใด ต้องให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหาพาดพิงมาชี้แจงด้วย เรื่องการดำเนินการเราได้รีบดำเนินการประสานไปที่เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในระดับสูงด้วย
เพราะคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่และมีคนดูกันทั้งประเทศแล้ว เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงไม่ได้นิ่งนอนใจ คงรีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านเพื่อยุติกระแสข่าวการร้องเรียนโดยด่วน เท่าที่ทราบเจ้าอาวาสวัดไปปฏิบัติธรรม 5 วัน คงต้องรอท่านกลับมาก่อนทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ไม่ได้นิ่งนอนใจมีหนังสือแจ้งไปแล้ว รวมทั้งรายงานผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูง เราจะลงพื้นที่ทำงานร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรีด้วย เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเสื่อมเสียในวงการสงฆ์ ก็ต้องทำให้ชัดเจนตอบคำถามต่อสังคมให้ได้