รวบแอดมินเว็บพนันเปิดบริษัทเบเกอรี่บังหน้า เงินหมุนเวียนเดือนละ 120 ล้าน

ตร.ไซเบอร์บุกจับแอดมินเว็บพนันออนไลน์ คาบ้านพัก จ.แพร่ เปิดเป็นบริษัทเบเกอรี่บังหน้า แต่นำบัญชีธนาคารไปใช้ทำธุรกิจเว็บพนัน พบเงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาทต่อเดือน
วันนี้ (20 ก.พ.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.เอกรินทร์ สนนาค รอง ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ต.ประภาส สมวงษ์ สว.กก.วิเคราะห์ฯ บก.สอท.2 ช่วยราชการ กก.4 บก.สอท.2 ร.ต.ท.กู้เกียรติ เชิดสูงเนิน รอง สว.กก.4 บก.สอท.2 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดแพร่ ที่ 28/2569 ค้นบ้านเลขที่ 438 หมู่5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ เข้าจับกุม นายณัฐชัย อายุ 32 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.2 ตรวจสอบพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ “betmazon” มียอดสมาชิกกว่า 25,000 ราย
โดยเว็บไซต์ดังกล่าวเปิดมานานกว่า 1 ปี มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 1,440 ล้านต่อปี ได้ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล๊อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในรูปแบบอัตโนมัติ ในนามนิติบุคคลของบริษัทวีกรีน เฮลธี เบเกอรี่ จำกัด
อีกทั้งสามารถแจ้งถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรง และมีแอดมินของเว็บไซต์ ช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์ เช่น กรณีปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร การทำธุรกรรมทางการเงิน การให้คำแนะนำเชิญชวน ให้เล่นการพนันออนไลน์ของเว็บไซต์ดังกล่าว
จากนั้นจึงทำการสืบสวนพบว่า บัญชีธนาคารของบริษัทดังกล่าว ได้มีการแจ้งจดทะเบียนดำเนินธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่และขายเบเกอรี่ โดยตรวจสอบพบหลักฐานเป็นการเปิดบริษัทบังหน้าไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจจริง โดยบัญชีธนาคารของบริษัทถูกนำไปใช้ในธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ โดยมีฐานที่ตั้งของเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองแพร่ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้น ก่อนเข้าจับกุมนายณัฐชัยไว้ได้พร้อมของกลาง
จากการสอบสวนนายณัฐชัย ให้การยอมรับว่า ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่แอดมิน คอยตอบคำถามลูกค้าหน้าเว็บไซต์มานานกว่า 1 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งทางตำรวจเตรียมขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้ทั้งหมดแล้ว
เบื้องต้นดำเนินคดีในความผิดฐาน จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดย ทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน