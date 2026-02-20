สภาทนายความ จัดงานครบรอบวันสภาทนายความประจำปี 2569 พร้อมมอบโล่ทนายความดีเด่น 42 ท่าน ด้าน"ดร.ธนพล" เน้นนโยบายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ชี้ทนายความอาสาประจำศาล- โรงพัก ช่วยให้คำปรึกษาประชาชน
ที่ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (20 ก.พ.) สภาทนายความได้จัดพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันทนายความประจำปี พ.ศ.2569 เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทนายความผู้ล่วงลับ โดยมีพระเทพวชิรวิทยานุสิฐ (หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาทนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความ และสมาชิกทนายความเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ทนายความดีเด่นประจำปี 2569 จำนวน 42 ท่าน เพื่อยกย่องทนายความผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประชาชน และมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน Lawyer Ted Talk หัวข้อ "บทบาททนายความไทยบนเวทีกฎหมายระหว่างประเทศ" ส่งเสริมศักยภาพทนายความไทยในระดับสากล
นอกจากนี้สภาทนายความยังได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "มรรยาททนายความ วิชาชีพในยุค Digital Transformation: ปรับตัวอย่างไรไม่ให้ผิดข้อบังคับ" โดยนายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ประธานกรรมการมรรยาททนายความ, ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, ดร.พีรภัทร ฝอยทอง อุปนายกฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกทนายความในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและจริยธรรมวิชาชีพในยุคปัจจุบัน การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการระลึกถึงความสำคัญของวิชาชีพทนายความ แต่อย่างเป็นการแสดงความพร้อมขององค์กรในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า ตนเองเข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกสภาทนายความ ต้องการให้ทนายความมีอาวุธติดตัวนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย สามารถประกอบวิชาชีพทนายความได้อย่างชัดเจน จึงเน้นนโยบายด้านวิชาการเป็นหลัก
เมื่อถามว่าประชาชนที่เดือดร้อน จะมาขอความข่วยเหลือจากสภาทนายอย่างไรบ้าง
ดร ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาทนายความส่งทนายความอาสาไปนั่งประจำที่ศาลจังหวัด 126 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ส่วนที่สภาทนายความจะให้คำปรึกษาทุกวัน นอกจากนี้ยังมีทนายความอาสาไปนั่งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนประจำสถานีตำรวจอีกด้วย