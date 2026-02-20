ป.ป.ส. จับตาผู้เสพคลั่งอาละวาด พร้อมจัดการขั้นเด็ดขาด หลังรับแจ้งเบาะแสผ่าน 1386

MGR Online - เลขาฯ ป.ป.ส. รุกเข้มสายด่วน 1386 คัดกรองเรื่องร้องเรียนกว่าหมื่นเคส นำผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งพ้นชุมชน เป็นที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง
วันนี้ (20 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม) เผยผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วกว่า 11,000 เรื่อง โดยเน้นย้ำประสิทธิภาพในการคัดกรองและเข้าระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด ที่มีอาการคลุ้มคลั่งและทำร้ายร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่จัดการปัญหาและยุติความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ยืนหยัดการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ครอบครัวและชุมชน
รายงานสถิติผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก. ป.ป.ส.) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.68 - 18 ก.พ.69 พบว่า มีการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดจากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 11,932 เรื่อง โดยจากการคัดกรองข้อมูลทั้งหมด พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเร่งด่วนในกรณีที่ต้องนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา จำนวน 231 ราย ในจำนวนนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มุ่งเน้นการจัดการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษที่มีการแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายและคลุ้มคลั่งอาละวาด ซึ่งมีจำนวน 86 เรื่อง
ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เร่งลงพื้นที่ระงับเหตุอย่างทันท่วงที โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 83 เรื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง) ซึ่งจากการตรวจสอบภายหลังการระงับเหตุ สามารถจำแนกพฤติการณ์ได้ ดังนี้ นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 44 ราย , จับกุมและดำเนินคดีทางกฎหมาย จำนวน 23 ราย , ผลักดันออกนอกพื้นที่ จำนวน 8 ราย , ประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้าดูแล จำนวน 2 ราย และในส่วนที่เหลือ ตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เป็นการร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้ง รวมถึงอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม เนื่องจากยังไม่พบพฤติการณ์
การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ต้องการยกระดับบทบาทของสายด่วน 1386 ภายใต้ปฏิบัติการ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ท่านแจ้ง เราจับ ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
ด้าน พ.ต.ต.สุริยา กล่าวเน้นย้ำว่า ความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด สายด่วน ป.ป.ส. 1386 จะไม่เป็นเพียงช่องทางรับแจ้งเบาะแสผู้ค้าเท่านั้น แต่ต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชน โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติด หากครอบครัวหรือชุมชนเดือดร้อน เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุน ประสานงาน และนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาหรือดำเนินคดี เพื่อยุติปัญหาและคืนความปลอดภัยให้สังคมอย่างแท้จริง
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า สถิติผลการปฏิบัติงานนี้ สะท้อนให้เห็นว่า สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเข้าระงับเหตุรุนแรง นำตัวผู้ก่อเหตุออกจากพื้นที่ และป้องปรามความสูญเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤตในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
"สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลของผู้แจ้งถือเป็นความลับสูงสุด"