ผบ.ตร.นำทีมซ้อมแผนรับมือเหตุกราดยิงกลาง “One Bangkok” ย้ำ “หนี ซ่อน สู้” ยกระดับ MPB SWAT คุมวิกฤตทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผบ.ตร. นำทีมตำรวจนครบาลซ้อมแผนรับมือเหตุกราดยิงกลาง “One Bangkok” ย้ำหลักยุทธวิธี “หนี ซ่อน สู้” ยกระดับ MPB SWAT คุมวิกฤตทันที บูรณาการรัฐเอกชน สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

วันนี้ (20 ก.พ.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ศูนย์การค้า One Bangkok พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ เพื่อทดสอบความพร้อมและยกระดับการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ใจกลางเมือง


การซ้อมแผนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/67) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นเตรียมการ เผชิญเหตุ คลี่คลาย และฟื้นฟูสถานการณ์ โดยเน้นบทบาทผู้เผชิญเหตุคนแรก การควบคุมพื้นที่ และการสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ

กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เดินหน้าดำเนินการ 2 มิติหลัก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์แนวทาง “หนี ซ่อน สู้” ให้ประชาชนรู้วิธีเอาตัวรอด และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีระดับสถานี (MPB SWAT) รวม 2 รุ่น 1,021 นาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วก่อนกำลังสนับสนุนจะถึงพื้นที่


ทั้งนี้ การซ้อมแผนยังเป็นการบูรณาการกำลังระหว่าง สน.ลุมพินี สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.บางโพงพาง และกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ในฐานะพื้นที่ติดต่อ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการประสานงานและตอบโต้เหตุรุนแรงอย่างทันท่วงที

ผบ.ตร. ย้ำว่า การบริหารเหตุวิกฤตต้องอาศัยความแม่นยำตามหลักยุทธวิธีและกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องใส่ใจการฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่อง พร้อมปลูกฝังอุดมคติ “รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต” เพื่อให้ตำรวจทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ลดความสูญเสีย และสร้างความเชื่อมั่นว่า “ตำรวจคือของประชาชน” อย่างแท้จริง








