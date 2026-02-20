ผบ.ตร.นำทีมซ้อมแผนรับมือเหตุกราดยิงกลาง “One Bangkok” ย้ำ “หนี ซ่อน สู้” ยกระดับ MPB SWAT คุมวิกฤตทันที

ผบ.ตร. นำทีมตำรวจนครบาลซ้อมแผนรับมือเหตุกราดยิงกลาง “One Bangkok” ย้ำหลักยุทธวิธี “หนี ซ่อน สู้” ยกระดับ MPB SWAT คุมวิกฤตทันที บูรณาการรัฐเอกชน สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้ (20 ก.พ.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ศูนย์การค้า One Bangkok พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ เพื่อทดสอบความพร้อมและยกระดับการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ใจกลางเมือง
การซ้อมแผนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/67) ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นเตรียมการ เผชิญเหตุ คลี่คลาย และฟื้นฟูสถานการณ์ โดยเน้นบทบาทผู้เผชิญเหตุคนแรก การควบคุมพื้นที่ และการสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ
กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เดินหน้าดำเนินการ 2 มิติหลัก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์แนวทาง “หนี ซ่อน สู้” ให้ประชาชนรู้วิธีเอาตัวรอด และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีระดับสถานี (MPB SWAT) รวม 2 รุ่น 1,021 นาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วก่อนกำลังสนับสนุนจะถึงพื้นที่
ทั้งนี้ การซ้อมแผนยังเป็นการบูรณาการกำลังระหว่าง สน.ลุมพินี สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.บางโพงพาง และกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ในฐานะพื้นที่ติดต่อ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการประสานงานและตอบโต้เหตุรุนแรงอย่างทันท่วงที
ผบ.ตร. ย้ำว่า การบริหารเหตุวิกฤตต้องอาศัยความแม่นยำตามหลักยุทธวิธีและกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องใส่ใจการฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่อง พร้อมปลูกฝังอุดมคติ “รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต” เพื่อให้ตำรวจทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ลดความสูญเสีย และสร้างความเชื่อมั่นว่า “ตำรวจคือของประชาชน” อย่างแท้จริง