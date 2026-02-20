ผกก.ลำลูกกา แถลงจับ 2 โจ๋ ชักลูกซองยิงใส่ชาวบ้าน ฉุนโดนเบิ้ลรถ-ยกพวกรุม

วันนี้ (20 ก.พ.) พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศิวะอิศ วรรณแก้วราช รอง ผกก.สส.สภ.ลำลูกกา พ.ต.ท.อิทธิกร สง่ากร สว.สส.สภ.สภ.ลำลูกกา แถลงข่าวจับกุม นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี และ นายเอ็ม (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ภูมิลำเนา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ พลัส 125 สีดำ ทะเบียน 9 ขฉ 27xx กรุงเทพฯ ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้อื่น บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงคำพร้อย หมู่ 6 ต.บึงคำพร้อย มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
พ.ต.อ.ถิรเดช กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ก.พ. เวลา 22.10 น. ตำรวจ สภ.ลำลูกกา ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนมีผู้บาดเจ็บ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงคำพร้อย จึงเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ นายสนธยา (สงวนนามสกุล) พรรคพวกผู้บาดเจ็บ ยืนรอให้การกับตำรวจ ผู้บาดเจ็บชื่อ นายฤทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี และ นายเดฐ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ถูกกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายเก่ง หลานของ นายสนธยา และ นายสิงห์ เพื่อน นายเก่ง ขับรถจักรยานยนต์ไปซื้อของ แต่ไปพบกับกลุ่มผู้ก่อเหตุและถูกตะโกนถามว่า "เบิ้ลรถใส่ทำไม" ก่อนจะขับรถไล่ติดตาม นายเก่ง และ นายสิงห์ ตั้งแต่ซอยรถบัสคลอง 6 ต.บึงคำพร้อย ไปถึงชุมชนเคหะวัดประชุมราษฎร์ ต.บึงคำพร้อย จากนั้น นายเก่ง และ นายสิงห์ ไปขอความช่วยเหลือจาก นายสนทยา
ต่อมา นายสนทยา นายเก่ง นายสิงห์ นายฤทธิ์ นายเดฐ และพวกอีก 1 คน ขับรถจักรยานยนต์ออกมาจาก ชุมชนเคหะวัดประชุมราษฎร์ จำนวน 3 คัน เมื่อมาถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทางผู้ก่อเหตุเมื่อเห็น นายสนทยา มากับพวกรวม 6 คน ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่ จำนวน 1 นัด เป็นเหตุให้ นายฤทธิ์ และ นายเดฐ ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไป ส่วนผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่ง รพ.ซีจีเอช ลำลูกกา
พ.ต.อ.ถิรเดช กล่าวต่อว่า หลังเกิดเหตุได้เรียกประชุมฝ่ายสืบสวน สภ.ลำลูกกา พร้อมสั่งการให้ลงพื้นที่สืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว จากการสืบสวนทราบว่า คนร้ายทั้ง 2 คน เป็นเยาวชน จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ปทุมธานี อนุมัติหมายจับ กระทั่งสามารถจับกุมตัวได้ที่บ้านพักใน ต.บึงคำพร้อย
จากการสอบสวนทราบว่า นายเอ อายุ 16 ปี เป็นคนขับรถ ส่วน นายเอ็ม อายุ 17 ปี เป็นคนลงมือยิง อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ โดยทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทางผู้ก่อเหตุอ้างว่า ระหว่างขับรถเห็น นายเก่ง และ นายสิงห์ เบิ้ลรถใส่จึงขับรถไล่กวด นายเก่ง และ นายสิงห์ ขับหนีแล้วไปเรียก นายสนธยา กับพวกรวม 4 คน ผู้ก่อเหตุจึงยิงปืนใส่ 1 นัด
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนนำตัวพร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซอง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.