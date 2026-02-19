"แอล" โจ๋คลั่งยิงปืนกู้ภัยนอนคุก! หลังศาลปทุมธานีไม่ให้ประกัน เหตุใช้ความรุนแรงในครอบครัว กลัวไปก่อเหตุซ้ำ -ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2569 กรณีตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว ล่าตัวและจับกุม“ชายคลุ้มคลั่ง”มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและข่มขู่ว่าจะยิงเด็ก จึงเป็นเหตุให้มีการสั่งปิดโรงเรียนในอำเภอ 17 แห่งในวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ทราบชื่อภายหลัง นายนพรัตน์ หรือแอล จีนโต อายุ 30 ปี ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาและใช้อาวุธบินยิงรถกู้ภัยทางหลวงในพื้นที่ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี เป็นเหตุให้ถูกออกหมายจับและหลบหนีมายังพื้นที่ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านของนายนพรัตน์ พักอาศัยอยู่และใช้อาวุธปืนจี้บังคับโห้พ่อตาขึ้นรถยนต์กระบะไปกับตนเพื่อเรียกร้องให้ภรรยามาพบ เนื่องจากโกรธแค้นภรรยาที่แจ้งความดำเนินคดีกับตน
ต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.ลาดหลุมแก้ว ยื่นคำร้อง ฝ.51/2569 ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี ขอฝากขังครั้งแรกนายนพรัตน์ ผู้ต้องหา คดีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมืองฯ โดยได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร, ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำนนต่อสิ่งใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นโดยมีอาวุธ, หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย, บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธ
ศาลจังหวัดปทุมธานี อนุญาตให้ฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์- 2 มีนาคม นี้
ต่อมาผู้ต้องหา ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขัง ศาลจังหวัดปทุมธานี พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากการกระทำของผู้ต้องหาก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งมีการใช้ความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัว ประกอบกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนคัดค้าน หากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว มีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น