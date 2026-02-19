เอาผิดเพิ่ม! ดีเอสไอ สอบ "ดิไอคอน ภาค 2" ผู้เสียหาย ตปท.-ตกค้าง รวม 2,535 ราย มูลค่า 686 ล้านบาท

MGR Online - โฆษกดีเอสไอ เผย "คดีดิไอคอน ภาค 2" ยังมีผู้เสียหายนอกราชอาณาจักรและตกค้างคดีหลัก กว่า 2,535 ราย มูลค่า 686 ล้านบาท ส่วน อสส. ชี้ขาดสั่งฟ้อง 18 บอส
จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันสืบสวนสอบสวนและขยายผลในคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนฯ และคดีพิเศษที่ 115/2567 กรณี การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ต่อมาวันที่ 20 ธ.ค.67 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีมติเอกฉันท์สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย และ 1 นิติบุคคล ในฐานความผิด 4 ข้อกล่าวหา ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ , พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ก่อนมีการสรุปสำนวน และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ ในวันที่ 23 ธ.ค.67 กระทั่งอัยการคดีพิเศษได้สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ "บอสแชม" ผู้ต้องหาที่ 17 และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ "บอสมีน" ผู้ต้องหาที่ 18 จึงเป็นเหตุให้ทั้งคู่ได้ถูกปล่อยตัวออกจากการฝากขังชั่วคราว ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง จากนั้นอัยการคดีพิเศษได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาว่าจะมีความเห็นแย้งในคำสั่งไม่ฟ้องหรือไม่ ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กระทั่งวันที่ 6 เม.ย.68 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาพยานหลักฐาน เห็นควรสั่งฟ้อง 2 ผู้ต้องหาดังกล่าว จึงได้เสนอให้อัยการสูงสุดมีความเห็นชี้ขาดเพื่อพิจารณา
โดยวานนี้ (18 ก.พ.69) มีรายงานว่าอัยการสูงสุด พิจารณาชี้ขาดสั่งฟ้อง 2 ผู้ต้องหา ซึ่งอัยการคดีพิเศษจะมีการนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายมาพบเพื่อยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด หากผู้ต้องหายังไม่มาตามนัด ทางสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ก็จะมีหนังสือให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปนำตัวผู้ต้องหามาส่งพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาต่อไป ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (19 ก.พ.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ดีเอสไอได้สรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 119/2567 และคดีพิเศษที่ 115/2567 นำส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษมีการสั่งฟ้องและไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหา จนกระทั่งอัยการสูงสุดได้พิจารณาชี้ขาดแล้วนั้น ในส่วนของการขยายผลตรวจสอบของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็ได้มีการขยายผลรับเป็นคดีพิเศษแยกออกเป็นอีก 2 สำนวน คือ คดีพิเศษที่ 17/2568 ซึ่งดำเนินการตรวจสอบถึงกลุ่มผู้เสียหายเพิ่มเติมนอกราชอาณาจักรของบริษัท ดิไอคอนฯ ที่ได้ร่วมลงทุนไป มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย (จาก 13 ประเทศ) พบมูลค่าความเสียหาย 9.44 ล้านบาท โดยคณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปแล้ว จำนวน 10 ราย และมี 1 ราย ขอถอนคำร้องทุกข์ จึงยังเหลือผู้เสียหายที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอสอบปากคำตามกระบวนการความร่วมมือทางคดีอาญา (MLAT) อีกเพียง 19 ราย อย่างไรก็ตาม คณะพนักงานสอบสวนจึงยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้ว่าสำนวนคดีนอกราชอาณาจักรนี้จะแล้วเสร็จเมื่อใด เนื่องจากขึ้นอยู่กับกระบวนการของต่างประเทศ
อีกส่วน คือ คดีพิเศษที่ 18/2568 ซึ่งดำเนินการสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายของบริษัท ดิไอคอนฯ เพิ่มเติมที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่ตกค้างยังไม่ได้ถูกสอบปากคำในสำนวนคดีหลักก่อนหน้านี้ โดยสำนวนคดีนี้มีผู้เสียหายเพิ่มเติม จำนวน 2,505 ราย พบมูลค่าความเสียหาย 677 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นแล้ว จึงอยู่ระหว่างการสรุปข้อเท็จจริง เพื่อที่จะได้ดำเนินการไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 19 ราย ซึ่งประกอบด้วย บุคคลธรรมดา 18 ราย (บรรดาบอสดิไอคอนฯ) และ 1 นิติบุคคล (บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยนายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล)
โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า การจะแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใด คณะพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบคำให้การของพยานผู้เสียหายทั้งหมด ว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแก่บุคคลใดบ้าง ด้วยพฤติการณ์ทางคดีอย่างไรบ้าง เพื่อที่พนักงานสอบสวนจะได้ไปดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ในคดีดิไอคอนฯ ยังคงอยู่ระหว่างการฝากขังพิจารณาคดีภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง ยกเว้น นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ "บอสแซม" และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ "บอสมีน" ที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำฯ ไปเมื่อวันที่ 8 ม.ค.68 เนื่องจากในขั้นตอนของอัยการคดีพิเศษที่ตรวจสำนวนของดีเอสไอ อัยการคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้งคู่ ก่อนที่ล่าสุด อัยการสูงสุดได้ชี้ขาดพิจารณาสั่งฟ้องทั้งคู่แล้ว